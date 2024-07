Laurențiu Gîdei (PSD): În energie s-a produs un dezastru și din cauza liberalizării la care domnii din PNL au fost părtași. Bine că am reușit să plafonăm facturile (VIDEO)

Deputatul PSD Laurențiu Gîdei a declarat că în curând Guvernul Ciolacu va aproba „o reorganizare a unei bune părți din aparatul central administrativ din România”. Totodată, acesta a ținut să-i critice pe colegii de coaliție din PNL care se arată nemulțumiți de actuala guvernare.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

Laurențiu Gîdei, despre reorganizarea ministerelor

„La nivelul fiecărui minister a fost și , de comasare, de descentralizare a multor instituții, că știți că în urma multor scandaluri vedem că avem multe instituții care se bat cap în cap cu atribuțiile. Din ce știu la acest moment, suntem foarte aproape de finalizarea tuturor acestor revizuiri, comasări de instituții de la nivelul ministerelor, urmând ca într-o perioadă de timp foarte scurtă să și aprobe la nivelul Guvernului o reorganizare a unei bune părți din aparatul central administrativ din România”, a spus deputatul PSD.

Gîdei, replică pentru PNL-iștii critici cu actuala guvernare

Acesta a afirmat apoi că PNL-iștii critici față de actuala guvernare sunt astfel deoarece „ei nu au informări la partid, nu au discuții în interiorul partidului, nu discută ca la noi, cu cifrele pe masă, nu sunt conștienți de investițiile care se fac, nu le văd probabil, că au alte proecupări”.

„Mi-aș fi dorit o astfel de preocupare s-o fi avut și când în energie s-a produs dezastrul care s-a produs și bineînțeles că parte din problemele financiare pe care le avem trebuie să recunoaștem că le avem și din cauza liberalizării haotice la care domniile lor au fost părtași. Bineînțeles că asta e istorie pe care nu o mai comentează, că ce rost are să ne mai aducem aminte, că am reușit într-un final ”, a mai afirmat Laurențiu Gîdei.