George Simion amenință cu proteste, după ce listele AUR pentru alegerile parlamentare au fost contestate în mai multe județe ori chiar respinse: „Pregătiți-vă să fim scoși din cursa electorală de această mafie”

, liderul AUR și candidatul partidului la , face acuzații la adresa PSD și USR.

Simion spune că cei din PSD și USR au făcut contestații în mai multe județe în legătură cu listele partidului pentru alegerile parlamentare, pentru a-i scoate din cursa electorală. Motivul invocat ține, de fapt, de altceva, și anume, de o chestiune de procedură: listele partidului AUR nu au fost semnate și de Claudiu Târziu, președintele Consiliului Național de Conducere (CNC), așa cum cere statutul partidului, informează .

Ce acuzații a făcut George Simion

George Simion a vorbit într-un clip video, pe pagina sa Facebook, despre „dușmani din interior, care vor doar funcții și satisfacerea propriilor interese” și spune că USR și PSD au făcut mai multe contestații la listele partidului pentru alegerile parlamentare din 1 decembrie.

„Rezistăm, nu cedăm! În primul și în primul rând va trebui să ieșim în stradă, în județul Bistrița-Năsăud, la Bistrița, probabil sâmbătă, va trebui să facem un miting de amploare. Acolo, mafia PSD este în floare. Au încercat să îmi impună PSD-ști pe listele AUR. Am refuzat”, a precizat George Simion.

George Simion a mai spus că la Bistrița-Năsăud, Biroul Electoral Județean (BEJ) a decis să respingă listele AUR „pe modelul eliminării Dianei Șoșoacă la Curtea Constituțională”.

„În acel județ, toate partidele sunt arondate PSD-ului. În acel județ nu are voie nimeni să candideze dacă nu este de acord baronul local. În acel județ am invalidat consilieri locali și județeni care bătuseră deja palma cu primarul Lazany și ieșeau în emisiuni, așa nonșalant, spunând că ei vor avea o alianță cu PSD-ul. Judecătorii nu vor să țină cont de eliminarea lor de pe listele AUR”, a mai declarat președintele AUR.

El i-a informat pe susținătorii partidului să se pregătească pentru a ieși în stradă, dar să se pregătească și să fie scoși din cursa electorală de “această mafie”.

Tot în același clip video publicat, George Simion acuză PSD și PNL, că ambele partide caută vor să se „autosalveze” pentru a rămâne la guvernare încă 10 ani.

„În 2024, nu mai avem o Românie democratică, ei controlează judecătorii, ei controlează procurori, ei controlează trusturi media și astăzi, mâine și poimâine vor fi zilele decisive în care AUR fie va intra pe buletinele de vot, fie, sabotat din interior și din exterior, va dispărea”, a mai spus candidatul AUR la prezidențiale.

Listele AUR din județul Bistrița-Năsăud, respinse pentru că nu s-a respectat statutul partidului

Județul Bistrița-Năsăud, despre care vorbește și George Simion în videoclip, este județul în care listele AUR au fost respinse pentru că nu au fost semnate și de Claudiu Târziu, președintele CNC AUR, după cum se arată în motivarea BEJ, publicată de .

„În situația de față, statutul partidului prevede expres la articolul 51, alin 3, litera f că propunerile de candidați se fac sub semnătura a două persoane, respectiv președintele partidului și președintele Consiliului Național de Conducere. Examinând propunerile de candidați, se constată că acestea au fost făcute doar sub semnătura președintelui partidului, lipsind semnătura președintelui CNC, sens în care se reține că nu este îndeplinită condiția premisă prevăzută de art. 52 alin 8 din legea nr. 208/2015. Constatând, în urma analizei dosarelor de candidatură depuse de Alianța pentru Unirea Românilor, înregistrate la Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 6 Bistrița-Năsăud sub nr. 86 din data de 16.10.2024, că nu a fost îndeplinită condiția prevăzută de art. 52 alin 8 din legea nr. 208/2015, restul condițiilor fiind îndeplinite”, se arată în decizia dată astăzi de BEJ.

Articolul 52, alineatul 8 din legea nr. 208/2015, la care se mai face referire în decizia BEJ Bistrița-Năsăud, prevede: „Propunerile de candidați se fac în 4 exemplare, de către partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri, sub semnătura conducerii acestora sau a persoanelor desemnate pentru a le semna, iar în cazul candidaților independenți, pe baza declarației de acceptare a candidaturii semnate de aceștia”.

Totodată, și la Brașov, USR a contestat listele AUR, doar că aici judecătorii au respins contestația și au dat dreptate partidului lui Simion.

„Sunt vreo zece contestații. Peste tot am câștigat noi, singurul caz unde am pierdut este Bistrița Năsăud. Am fost contestați de membri PNL, USR sau SOS”, a spus George Simion pentru HotNews.

Claudiu Târziu a transmis că nu el s-a ocupat de liste.

„Suntem în campanie electorală și nu e momentul să facem analize în public. Există o hotărâre internă care reglementează protocolul de depunere a listelor de alegători. Contestațiile depuse în mod legal își urmează cursul în justiție și oricum nu ajută cu nimic să ne pronunțăm noi”, a precizat Târziu pentru Hotnews.