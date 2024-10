Ludovic Orban: Am intrat în competiția pentru funcția de președinte al României cu voința de a câștiga, de a da izbânda de care are nevoie România pentru a reveni pe drumul drept

Ludovic Orban, preşedintele partidului Forţa Dreptei, își lansează sâmbătă candidatura la alegerile prezidențiale, la Congresul Alianței Forțelor de Dreapta organizat la București.

Orban a transmis că a intrat în cursa pentru prezidențiale cu scopul clar de a câștiga și de a schimba direcția politică a României spre principii de dreapta, unde statul de drept și interesele cetățenilor cinstiți și muncitori sunt prioritare.

„Mulțumesc tuturor cetățenilor români care au semnat pentru candidatura mea și care, în acest fel, mi-au dat girul pentru a mă putea înscrie în cursa prezidențială. Le garantez că au făcut un lucru bun pentru România. Le garantez că voi face tot ce este omenește posibil pentru a convinge românii să meargă pe calea dreaptă, pentru a convinge românii să aleagă opțiunea benefică, opțiunea normală, opțiunea firească pentru România. Dați-mi voie să vă spun, pentru început, că pentru mine, intrarea în această competiție este apogeul carierei mele politice și este lucrul care mă onorează cel mai mult în toți cei 35 de ani de când am intrat în politică, de când am îmbrăcat haina liberală și de când slujesc cetățenii români în indiferent ce funcție publică am deținut de-a lungul timpului.

Nu am intrat în cursa asta ca să mă aflu în treabă, nu am intrat în cursa asta ca să fiu un candidat oarecare. Am intrat în competiția pentru funcția de președinte al României cu voința de a câștiga, cu voința de a da izbânda de care are nevoie România pentru a reveni pe drumul drept, din sfânta de care are România nevoie, pentru ca statul român să se uite, în sfârșit, spre cetățenii care respectă legea, spre cetățenii care au merite, spre cetățenii care trăiesc din muncă cinstită, spre cetățenii care și-au asumat răspunderea de a pune pe picioare afaceri, spre cetățenii care au muncit o viață și au dreptul la o pensie pe contributivitate și pentru toți aceia din instituțiile publice care slujesc cu adevărat cetățeanul și nu grupele de interese.”, a afirmat Orban.