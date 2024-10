Ludovic Orban, despre declarația lui Ciolacu, cu privire la referendumul lui Nicușor Dan: “E pur formală, cu caracter electoral. De fapt, nici PSD, nici PNL nu-și doresc acest referendum” (VIDEO)

Ludovic Orban, președintele Forța Dreptei și candidat la alegerile prezidențiale, a spus în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, că Marcel Ciolacu a declarat doar formal că e de acord cu organizarea referendumului propus de Nicușor Dan, însă, de fapt, nici PSD, nici PNL nu-și doresc acest referendum.

„Nici PSD, nici PNL nu-și doresc acest referendum”

Orban a comentat declarația premierului Ciolacu, care a spus că el nu mai schimbă nicio lege, acum, în timpul jocului.

“Da, am văzut. El, formal, s-a declarat în favoarea referendumului, dar acum și-a dat seama că, dacă acest referendum se organizează, el va trece, pentru că e clar că bucureștenii astăzi îl sprijină pe Nicușor Dan, și cred că primarii PSD și PNL de sectoare l-au tras de mânecă și i-au spus, bă, băiatule, dacă tu lași să se întâmplă referendumul ăst,a înseamnă că ne lași pe noi fără bugetele noastre consistente din care am trăit până acum. Din punctul meu de vedere, interpretez declarația prima a lui Ciolacu ca o declarație pur formală, cu caracter electoral. De fapt, nici PSD, nici PNL nu-și doresc acest referendum”.

„De-a lungul primului mandat, am fost alături de Nicușor Dan, chiar și atunci când părea că nu mai are nicio șansă”

Liderul partidului Forța Dreptei a fost întrebat de unde a apărut dorința celor din PNL, a lui Nicolae Ciucă, de a fi în poză cu cel pe care nu l-au susținut la locale.

“În 2020, împotriva părerilor formulate de aproape toți oamenii importanți din PNL, eu am luat decizia și am reușit să obțin sprijinul Partidului Național Liberal pentru a susține un candidat independent la Primăria Capitalei, în persoana lui Nicușor Dan. Am luat această decizie, în primul rând, pentru că îl cunoșteam pe Nicușor Dan, știam foarte bine cât de ancorat este în problemele Bucureștiului, mai ales discutasem cu el despre soluții pentru rezolvarea problemelor Bucureștiului. În plus, era garanția faptului că putem să învingem PSD în București. Aduceți-vă aminte că la momentul respective, erau 5 primari PSD de sectoare și Primăria Capitalei era deținută tot de PSD și am reușit, practice, să conving colegii mei.

L-am susținut pe Nicușor Dan în 2020 și Nicușor Dan a câștigat. De-a lungul primului mandat, am fost alături de Nicușor Dan, chiar și atunci când Nicușor Dan părea că nu mai are nicio șansă, când toată lumea dădea în el din toate direcțiile și când toate instituțiile, mai ales instituțiile guvernamentale, inclusiv cele conduse de PNL-iști erau împotriva lui Nicușor Dan. Vă dau numai un singur exemplu, cu ce măgării au făcut cei de la guvernare împotriva bucureștenilor, în legea bugetului de stat pe 2024, pur și simplu au tăiat 640 de milioane din bugetul Bucureștiului, lăsând, practice, foarte multe investiții importante pentru București fără finanțare”.