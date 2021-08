Ludovic Orban, întrebat dacă regretă că l-a propus de Florin Cîțu la funcția de premier: Nu m-aș fi așteptat să fie contracandidatul meu, dar nu regret (VIDEO)

Prezent în platoul B1 TV, la Bună România, Ludovic Orban a fost întrebat dacă regretă că l-a propus pe Florin Cîțu pentru funcția de premier, la discuția cu președintele României și la negocierile cu restul partidelor din coaliția de guvernare.

„Nu, este prematur să spun așa ceva! În analiza unei propuneri trebuie să te gândești la modul în care își exercită funcția pentru care l-ai propus.

Sigur că întotdeauna este loc de mai bine, sigur că din punct de vedere politic nu m-aș fi așteptat ca Florin Cîțu să fie contracandidatul meu, dar nu regret.

În general, doar atunci când este de domeniul evidenței, am obiceiul să regret o decizie politică pe care am luat-o într-un moment sau altul. Florin Cîțu a fost prima propunere, după cinci zile de blocaj în negocieri. Am venit cu două propuneri de premier și la negocieri, cei care au decis, premierul între mine și Florin Cîțu au fost cei de la USR”, a declarat Ludovic Orban, pentru B1 TV.

Orban: viața într-o coaliție nu este simplă

Ludovic Orban a precizat că viața într-o coaliție nu este una tocmai simplă, dar cele mai importante aspecte sunt dialogul și căutarea punctului comun al deciziilor, ca acestea să poată fi susținute de toți membrii coaliției.

„Am experiența conviețuirii în coaliție și în general, sunt un om de cuvânt. Un om care în momentul în care a dat mâna cu cineva este loial angajamentului pe care și l-a luat.

Viața într-o coaliție nu este o viață simplă, armonizarea punctelor de vedere este o activitate de zi cu zi, cu atât mai mult cu cât, să fim cinstiți, coaliția nu este o coaliție foarte omogenă din punct de vedere programatic, al felului de a fi (…) Totuși, este foarte important să se găsească o cale de dialog, să se caute acele puncte comune ale deciziilor, ca ele să poată fi susținute de toți membrii coaliției de guvernare”, a mai adăugat liderul PNL, la Bună România.