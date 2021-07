Ludovic Orban, la Constanța: Suntem poarta de est a Europei și trebuie să valorificăm la maximum acest potențial. Guvernul trebuie să susțină toate investițiile pe care le-am pornit sau care sunt în pregătire (VIDEO)

Constanța este poartă de intrare și ieșire nu numai pentru România, ci pentru întreaga Europă, a declarat Ludovic Orban, liderul PNL și președintele Camerei Deputaților, care a subliniat că Guvernul trebuie să susțină toate investițiile, fie ele deja demarate sau aflate în pregătire.

Ce a declarat Ludovic Orban la Constanța

„Constanța este poartă de intrare și ieșire nu numai pentru România, ci pentru întreaga Europă. Suntem poarta de est a Europei. Trebuie să ne valorificăm la maximum acest potențial. Guvernul trebuie să susțină toate investițiile pe care noi le-am pornit sau care sunt în pregătire. Noi trebuie să fructificăm avantajele și oportunitățile pe care le are poziționarea strategică a Constanței, nu numai pentru Constanța, ci pentru întreaga Românie, realizând toate investițiile pe care, practic, le avem pe agendă”, a declarat Ludovic Orban.

Liderul liberalilor a participat, luni, la Conferința de alegeri interne din cadrul PNL Constanța.

„Vergil Chițac a câștigat alegerile pentru Primăria Constanța, a câștigat alegerile datorită faptului că a unit voturile pe care le avea el, ca persoană, cu voturile simpatizanților Partidului Național Liberal. Altfel, în condițiile în care ne luptam cu un primar PSD și cu președinte de Consiliu Județean PSD, de asemenea, aveam o competiție extrem de dură din partea colegilor noștri de la USR-PLUS în special în municipiul Constanța, ar fi fost aproape imposibil să câștigăm Primăria municipiului Constanța”, a adăugat Ludovic Orban.

El a amintit că a fost alături de toții candidații liberali la primărie, nu numai de Vergil Chițac.

„Sigur că aici eu nu am fost numai alături de Vergil Chițac. Eu, spre deosebire de alții, am fost și alături de domnul Cristi Radu, candidatul nostru la funcția de primar în Mangalia, care și-a reînnoit mandatul în condițiile unei competiții extrem de dificile cu un om de afaceri care a făcut tot ce este posibil ca să ne bată. Am fost alături de toți candidații noștri la primărie și pentru mine este o mândrie să avem primar ca Liviu Negoiță în Cernavodă, să avem primar cum este George Scupra în Ovidiu, să avem primar cum e Robert Șerban în Eforie, care este campionul absorbției de fonduri europene per cap de locuitor între toate orașele dacă nu cumva și în comparație cu municipiile. Nu vreau să trec în revistă, să nu se supere vreun primar, știți foarte bine că ne cunoaștem, am muncit împreună, am lucrat împreună, sigur nu pot să nu îl evidențiez pe Florin de la Valul lui Traian, care a obținut un rezultat absolut incredibil de 90%, 5.500 de voturi, și toți ceilalți colegi ai noștri care au obținut performanțe remarcabile. Doar cu această echipă ați reușit să câștigați alegerile locale și să câștigăm toate bătăliile pe care le-am avut de dus. Să nu uităm că au fost foarte multe voci care au susținut cu totul și cu totul alte variante”, a mai spus Ludovic Orban.