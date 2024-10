Ludovic Orban: „Susțin categoric referendumul cu privire la alocarea resurselor financiare în București” (VIDEO)

Președintele Forța Dreptei, Ludovic Orban, a explicat în emisiunea News Pass că semnătura lui Nicușor Dan pentru candidatura sa la prezidențiale reprezintă un acord, dar nu însemnă că primarul General al Capitalei și-a exprimat deja intenția de vot:

“Nicușor Dan a semnat pentru trei candidați. În ceea ce mă privește pe mine am vrut să fiu foarte clar, foarte onest cu oamenii că această semnătură reprezintă doar un acord din partea lui Nicușor Dan cu candidatura mea la președinție. Nu înseamnă intenție de vot, nu însemnă un mesaj către cei care au încredere în Nicușor Dan să voteze cu mine.

Din păcate, alți candidați care au obținut semnătura lui Nicușor Dan și care nici măcar nu l-au sprijinit în aceste alegeri așa cum l-am sprijinit eu au făcut efectiv o campanie de maniplare a opiniei publice lăsând impresia că Nicușor Dan ar susține candidatura lui Ciucă. Din cauza aceasta am ținut să fac această precizare și cred că așa este normal, corect față de oameni. Semnătura lui Nicușor Dan reflectă practic acordul lui Nicușor Dan ca eu să pot candida la funcția de președinte. În timp va decide cu cine votează, va decide și dacă anunță public cu cine votează”.

De asemenea, Ludovic Orban a precizat că susține referendumurile anunțate de Nicușor Dan privind bugetul Capitalei:

“În ceea ce mă privește pe mine, cu sau fără semnătura lui Nicușor Dan oricum eu sunt puternic legat de Nicușor Dan. Am fost, sunt și voi fi un susținător al lui Nicușor Dan și al proiectelor pe care le are pentru București. Cunosc foarte bine problemele pe care Bucureștiul le are și de-a lungul timpului atunci când aproape toți dădeau în Nicușor Dan, eu am fost alături de Nicușor Dan și am luat poziție publică.

Faptul că în anul 2024 Guvernul a tăiat 640 de milioane de lei din Bugetul Bucureștiului, lăsând fără finanțare o mulțime de proiecte de investiții necesare. Bucureștiul are nevoie de resurse financiare mult mai mari. Primăriile de sector sunt pline de bani și risipesc bani pe tot felul de proiecțele care nu au o relevanță asupra vieții de zi cu zi a oamenilor, lăsând marile problme ale Capitalei foarte greu de rezolvat din cauza subfinanțării cronice. Spun din capul locului că susțin categoric acest referendum cu privire la alocarea resurselor financiare în București, împărțirea lor între bugetul Capitalei și bugetul sectoarelor.”