Mai mulți pensionari au primit decizii de micșorare a pensiilor. Ce a spus Florian Bodog despre această situație: Important este ca românii să nu fie puși pe drumuri (VIDEO)

Senatorul PSD, , a comentat în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, informația conform căreia mai mulți pensionari români au primit .

„Important este ca românii să nu fie puși pe drumuri”

Bodog a precizat că nu are informațiile cu privire la aceste situații, dar în cazul în care vina aparține statului, erorile vor fi rezolvate.

“Am auzit și eu în spațiul public, în cursul zilei de astăzi, că se întâmplă acest lucru. Din păcate, nu am verificat și nici nu am avut cum să verific. Am rugat-o, însă, pe doamna ministru să verifice și eventual să-mi comunice și mie dacă există această situație. Cu siguranță, dacă există situații în care programul dă erori sau deciziile anterioare au fost făcute cu erori, acestea vor fi corectate.

Nu am date despre această situație, însă cu siguranță dacă este o vină a unei structuri a statului, a Ministerului Muncii, a direcțiilor județene de pensii, dacă este vina lor, cu siguranță vom găsi o soluție, să o corectăm noi. Nu punem pe drumuri pensionarii.

Dacă se întâmplă și există această problemă, cu siguranță se poate rezolva.

Trebuie să rezolvăm problema cu celeritate pentru a nu pune oamenii pe drumuri. Asta cu sancționarea electorală este o chestiune absolut relativă și nu e de importanță.

Statul, organismele statului trebuie să rezolve această problemă și să nu punem oamenii pe drumuri. Și ăsta e și motivul pentru care i-am scris doamnei ministru un mesaj și am rugat-o în momentul în care poate, să mă contacteze și să vedem cum găsim soluții. Eu cred că se poate reglementa acest lucru, doar că trebuie să cunoaștem toate situațiile”.