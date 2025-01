Marcel Boloș, despre amânarea aplicării legii salarizării unice: „Decuplarea acestui jalon de la cererea de plată numărul patru este o necesitate” / „Impact bugetar de 35 de miliarde de lei”

Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a recunoscut într-o intervenție pentru B1 TV că Legea privind salarizarea unică în sistemul public, un jalon important din PNRR, ar urma să fie întârziată pentru că aplicarea sa va avea un imapc bugetar imposibil de suportat pentru Guvern.

Marcel Boloș a mai spus că reclacularea pensiilor reprezintă una dintre cauzele creșterii deficitului bugetar actual:

“Noi trebuie să avem în vedere că legea pensiilor și reforma sistemului public de pensii au avut un impact bugetar de 33 de miliarde de lei cu care cu greu facem față și avem în față deficitul bugetar care am văzut la ce nivel a fost anul trecut iar una dintre cauzele acestui deficit bugetar mare a fost tocmai această reformă a sistemului public de pensii.

Nu spune nimeni că nu este un bine pentru oameni și de departe recalcularea trebuie și a dus la această reașezare a justeții în sistemul public de pensii. Dar impactul bugetar colosal pe care l-am avut, de 33 de miliarde de lei face ca o astfel de reformă să fie greu suportabilă în bugetul de stat. Pe cale de consecință, reforma salarizării unice are de asemenea un impact bugetar comparabil cu cel al reformei sistemului public de pensii, undeva discutăm în jur de 35 de miliarde de lei. Eu nici nu vreau să mă gândesc în calitate de fost ministru al Finanțelor dacă și această lege intra în vigoare și intra în vigoare tot la fel într-o singură treaptă, adică mai adăugam 35 de miliarde de lei pe lângă ordonanța trenuleț care a pus oarecum o frână la aceste categorii de cheltuieli dacă adăugam și acest impact bugetar cum arăta soistemul de finanțe publice al României, și așa destul de firav pentru ceea ce înseamnă gesionarea deficitului bugetar și aunci în discuțiile pe care le-am avut pe planul fiscal cu Comisia Europeană am ridicat problema acestui impact bugetar uriaș pe care îl avem în legea salarizării unice și soluția împreună cu Comisia Europeană aceasta a fost ca atunci când deficitul bugetar va coborâ sub 5% să poată să intre această lege în vigoare”.

Ministrul Marcel Boloș a subliniat că abia din 2028 este posibilă aplicarea Legii salarizării unice și că decuplarea acestui jalon din cererea de plată numărul patru este o necesitate:

“Proiecțiile pe care le-am făcut în ceea ce înseamnă sistemul de venituri și cheltuieli al bugetului ne arată că în 2028 acest lucru ar fi posibil și de aceea decuplarea acestui jalon de la cererea de plată numărul patru este o necesitate pentru a putea respecta traiectoria de ajustare a deficitului bugetar și a împinge acest jalon până în ultima cerere de plată, cererea de plată pe care o vom avea 31 august 2026. Aceasta este explicația acestei decizii. Sub nicio formă nu cred că putem discuta despre o altă măsură a creșterii de cheltuieli”.