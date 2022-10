Marcel Ciolacu: „Am intrat la guvernare pentru că lucrurile duceau într-un zid. Am adus coerență în actul de guvernare” (VIDEO)

Marcel Ciolacu a declarat joi, prezent la Conferința de alegeri a Organizației Județene Dolj că PSD a intrat la guvernare într-un moment extrem de dificil dar că a reușit să aducă performanță ți coerență în actul de guvernare:

„Cu toții știam realitatea, cu toții știam în ce dezastru economic, sanitar, social ajunsese România după doi ani de guvernare de dreapta. Nu puteam să devenim cinici și să trecem peste interesul românilor și să ne închidem în bula noastră, să ne dorim să creștem cât mai mult în sondaje și să nu ne uităm la realitate. Unii, chiar și dintre partenerii noștri de guvernare încearcă să uite adevărul. Câteodată încearcă să manipuleze prin anumite declarații acest adevăr”.

Marcel Ciolacu a făcut în termeni duri bilanțul guvernării PNL-USR:

„În noiembrie 2019 și până în noiembrie 2021, datoria publică a crescut cu 364,9 miliarde de lei. La deficit, mai grav, PSD a lăsat finanțele țării la un deficit de 2, 8% în octombrie 2019. Experții, Cîțu și Vâlceanu, au urcat în 2020 deficitul la o cifră astronomică de aproape 10% din PIB. Suntem singura țară europeană care avem un acord cu Comisia Europeană pentru a reveni la deficitul de 3%.Cu toate că toate țările europene au depășit deficitul de 3%. Unde sunt acești bani? Cred că mai țineți minte achizițiile din pandemie. Așteptăm și acum de la DNA să aflăm acest adevăr. Acești bani nui se regăsesc nici în școli, nici în grădinițe, nici în drumuri, nici în agricultură, acești bani se regăsesc în buzunarele unor șmecheri”.

Potrivit liderului PSD, de banii cheltuiți în pandemie nu au beneficiat cetățenii:

„Mai mult această sarabandă de cheltuieli a continuat și în 2021. În noiembrie 2021 deficitul era deja de 4,7%. Stau și mă întreb cât tupeu să ai să acuzi ministrul Finanțelor și PSD după ce ai lăsat așa ceva în urmă. De ce se împrumută scump și de ce facem împrumut? Cred că lucrurile trebuie spuse foarte clar și să vedem a cui este vina? Vina este a lor.

Am intrat la guvernare pentru că lucrurile duceau într-un zid. Am adus coerență în actul de guvernare, am adus performanță în actul de guvernare.Am adus eficiență și echilibru”