Marcel Ciolacu anunță că va fi un președinte al Românie pentru toți românii. Confirmă că va împărți puterea și va transparentiza cheltuielile de la Cotroceni

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, și-a prezentat Planul pentru România, proiectul cu care intră în cursa pentru Palatul Cotroceni. După zeci de ani în care președintele țării a fost partizanul partidului din care a făcut parte, Marcel Ciolacu susține că această perioadă se va încheia, iar stabilitatea și predictibilitatea de care are nevoie țara noastră poate să vină doar cu un președinte care e deschis la dialog și care are o viziune.

”Sunt pregătit să-mi asum răspunderea, să fiu Președintele României, să fiu Președintele tuturor românilor! Alături de colegii mei din PSD am arătat deja responsabilitate, intrând la guvernare într-un moment critic pentru țară, atunci când pandemia încă lua vieți, economia era la pământ și cei aflați la putere doar se certau între ei. Am lucrat împreună cu competitorii politici și am oprit haosul. Am repornit economia și i-am protejat pe români”, a spus Marcel Ciolacu, în cadrul evenimentului de lansare a Planului pentru România.

Conform Constituției, președintele exercită, printre altele, și funcția de mediere între puterile statului, dar și între stat și societate. Astfel, șeful statului trebuie să promoveze dialogul constructiv între toate părțile societății, lucru pe care Marcel Ciolacu l-a făcut inclusiv din poziția de premier pe care o ocupă în acest moment.

”Nu vreau să fiu un președinte care urăște și dezbină. Nu vreau să fiu un președinte care luptă să distrugă un partid, pentru că asta înseamnă să lupți împotriva altor români care susțin acel partid. Dimpotrivă, voi fi un președinte care va proba concret că puterea trebuie împărțită, nu acaparată de un singur om. Am credința că acest principiu corect și democratic ne va face să fim o țară normală!”, a mai subliniat Ciolacu.

Planul pentru România, la masa dialogului

Totodată, Marcel Ciolacu a spus că va aduce alături de el, în proiectele naționale, pe toți cei care pot contribui la dezvoltarea României, punând deoparte interesele și orgoliile personale.

”Visul meu este să construim o țară unde Președintele își respectă, ascultă și protejează cetățenii, nu unde Președintele îi învrăjbește pe unii împotriva altora! Îmi doresc o Românie pentru toți românii, pentru cei de aici, dar și pentru cei din afară, pentru cei prosperi, dar și pentru cei nevoiași, pentru cei din marile orașe, dar și pentru cei de la sate. Dar, pentru asta, avem nevoie, cum spuneați, de echilibru, stabilitate și responsabilitate”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Prioritățile lui Ciolacu pentru România

Ciolacu își propune un parteneriat real între Președinție și Guvern pentru a întări economia și pentru a duce România pe un drum de dezvoltare durabilă. Spre deosebire de președinții anteriori care au fost adesea în conflict cu guvernele, Ciolacu promite o relație de colaborare și stabilitate, în care ambele instituții să lucreze împreună pentru binele țării.

”Mai mult, cred cu tărie că un președinte trebuie să-i unească pe toți românii în jurul obiectivelor naționale și, cel mai important, cred că președintele trebuie să fie al tuturor românilor și să-i reprezinte pe toți, și pe cei de stânga, și pe cei de dreapta, și pe cei care trăiesc aici, și pe cei care sunt plecați din țară. Președintele românilor trebuie să-i apere și să-i ajute pe toți, oriunde ar fi ei”, a mai spus președintele PSD.

În Planul pentru România, Marcel Ciolacu a venit cu niște obiective clare pentru România, precum creșterea economică, finalizarea infrastructurii, șanse egale la educație și sănătate, și respect pentru diaspora.

Material susținut de PSD