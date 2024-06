Marcel Ciolacu anunță finanțarea programului „Rabla pentru tractoare”: „Susținem producția internă de tractoare și ajutăm mai ales micii fermieri” (VIDEO)

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat joi, la începutul ședinței de Guvern, finanțarea programului Rabla pentru tractoare, menit să stimuleze producția internă de tractoare:

Investițiile anunțate de Marcel Ciolacu

„În premieră finanțăm, cum am promis, prin fondul pentru mediu, programul Rabla pentru tractoare. Susținem producția internă de tractoare și ajutăm mai ales micii fermieri cu acest program prin care primesc un sprijin nerambursabil de până la 20.000 de euro. Bugetul alocat până la acest moment este de 500 de milioane de lei iar mecanismul va fi unul cu minim de birocrație”.

De asemenea, premierul a mai anunțat alocarea a 1,85 de miliarde de lei în vederea finanțării principalelor proiecte rutiere:

„Adoptăm mai multe decizii pentru a susține în continuare investițiile. Alocăm 1,85 de miliarde de lei în vederea finanțării proiectelor europene din domniul transporturilor. Sunt toate proeictele majore incluse aici, Autostrada Sibiu-Pitești, Centura Capitalei, Drumulexpres Pitești-Craiova, Autostrada Transilvania, Autostrada Târgu-Mureș – Iași și în plus suplimentăm cu 840 de milioane de lei bugetul Ministerului Transporturilor pentru liniile de metrou din București și Cluj, ambele fiind jaloane în PNRR”.

Marcel Ciolacu a mai precizat că bugetul pentru programul IMM Plus va fi suplimentat, iar legislația privind investițiile în energie va fi modificată pentru a debloca evaluarea a peste 1.500 de proiecte și pentru a atrage fonduri de peste 2,2 miliarde de euro destinate României:

„După o discuție cu domnul Jianu, am considerat că este nevoie de o suplimentare a bugetului pentru Programul IMM Plus. Înțeleg că interesul este foarte mare din partea IMM-urilor și bugetul este aproape epuizat, asta înseamnă că mediul de afaceri are încredere să investească. Îi solicit domnului ministru al Finanțelor ca la următoarea ședință să vină cu propunerea concretă de suplimentare.

Susținem și investițiile în energie finanțate prin fondul de modernizare. Adoptăm azi câteva soluții de îmbunătățire a legislației. Efectul este că deblocăm evaluarea a peste 1.500 de proiecte depuse până acum. Atragem peste 2,2 miliarde de euro alocați României prin acest fond”.