Marcel Ciolacu, despre demisia lui Florin Roman: Fiecare îşi asumă anumite lucruri. Trebuie să înţelegem că politica nu e balet

Preşedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a afirmat, în privința demisiei lui Florin Roman, că politica nu este balet şi că orice politician trebuie să îşi facă o evaluare, dacă este bine să meargă ministru sau să rămână parlamentar.

“Fiecare îşi asumă anumite lucruri. Trebuie să înţelegem clar, persoanele publice, demnitari, în primul rând trebuie să venim public şi să explicăm şi să ne asumăm anumite decizii, mai mult, să înţelegem că politica nu e balet.

Te ţine să faci politică şi să îţi faci şi o autoevaluare, trebuie să te uiţi şi în oglindă, e bine să mă duc ministru sau e bine să rămân în continuare parlamentar”, a spus liderul PSD, la România TV.

„Românii ştiu că Cioloş câştigă 15.000 de euro pe lună. Are pensie specială. Eu mi-am dat de două demisia ca parlamentar ca să nu am pensie specială”, a completat Marcel Ciolacu.

Florin Roman, despre motivele pentru care a demisionat

„Niciodată dl Ciucă nu mi-a cerut demisia”, a mai punctat Florin Roman, pe B1 TV, în cadrul emisiunii „Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire.

„Era foarte necesar ca Roman să nu fie ministrul Digitalizării cel puțin până la 15 ianuarie când se va lua o decizie foarte importantă. În jurul acelei date urmează să se stabilească, în urma consultanței pe care eu am dorit-o cu Banca Mondială, dar alții au dorit-o în alt mod, să se stabilească soluția de interconectare pe cloudul guvernamental și partea de migrare, ceea ce înseamnă business de zeci de miliarde de euro în următorii ani pe partea de soluții, echipamente și furnizori de echipamente.

Deci eu am luat decizia pentru că aveam două variante: de a continua ce începuse Teleman (fostul ministru al Digitalizării, de la USR) – discuțiile cu Banca Mondială – sau ce mi s-a sugerat, să fie o discuție cu un investitor strategic. Eu am refuzat acest lucru. A mai fost o discuție de a negocia cu Comisia Europeană în speranța obținerii unui calendar mai larg. Vă spun adevărul, nu am nimic de ascuns”, a continuat Florin Roman.

Roman a spus că nu s-a întâlnit cu investitorul strategic.

„Am informat și premierul și instituțiile statului în legătură cu suspiciunile mele, că eu n-o să fac greșeala de a acuza pe cineva dacă nu am dovezi. Anumite chestuni nu le pot comunica public”, a precizat liberalul.

Întrebat de ce, totuși, a demisionat, acesta a răspuns: „Pentru că i-am explicat clar premierului că dacă mi s-a inventat plagiat, neavând plagiat, adică o hotărâre definitivă a unei instanțe sau măcar un aviz din partea unei comisii de etică, dacă am văzut un rector spunând că nu am diplomă la acea universitate, iar eu am pus azi diploma în online, s-o vadă că e eliberată, am spus că se poate genera o poveste despre orice și mi-am dat seama că lupt cu o forță disproporționată”.