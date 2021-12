Florin Roman: În cazul meu au fost două tipuri de atacuri, cel politic, iar regizorul a fost Dacian Cioloș, și cel în planul forțelor oculte / De ce crede fostul ministru că a devenit o țintă – Miza, un business de zeci de miliarde (VIDEO)

Florin Roman (PNL) a făcut primele declarații, în exclusivitate pe B1 TV, după ce a demisionat din funcția de ministru al Cercetării și Digitalizării.

Întrebat ce interese au dus la îndepărtarea lui din această funcție, Roman a răspuns: „Cât timp aveți la dispoziție? În cazul meu au fost două tipuri de atacuri, cel politic, iar regizorul acestui atac a și recunoscut de altfel, că a dorit să se împăuneze ca mare învingător, e dl Cioloș. În planul forțelor oculte, le-am simțit, încă nu le pot defini deși am cerut sprijinul instituțiilor statului când am simțit că lucrurile scapă de sub control”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire pe B1 Tv.

De ce crede Florin Roman că a fost atacat

„Era foarte necesar ca Roman să nu fie ministrul Digitalizării cel puțin până la 15 ianuarie când se va lua o decizie foarte importantă. În jurul acelei date urmează să se stabilească, în urma consultanței pe care eu am dorit-o cu Banca Mondială, dar alții au dorit-o în alt mod, să se stabilească soluția de interconectare pe cloudul guvernamental și partea de migrare, ceea ce înseamnă business de zeci de miliarde de euro în următorii ani pe partea de soluții, echipamente și furnizori de echipamente.

Deci eu am luat decizia pentru că aveam două variante: de a continua ce începuse Teleman (fostul ministru al Digitalizării, de la USR) – discuțiile cu Banca Mondială – sau ce mi s-a sugerat, să fie o discuție cu un investitor strategic. Eu am refuzat acest lucru. A mai fost o discuție de a negocia cu Comisia Europeană în speranța obținerii unui calendar mai larg. Vă spun adevărul, nu am nimic de ascuns”, a continuat Florin Roman.

Roman a spus că nu s-a întâlnit cu investitorul strategic.

„Am informat și premierul și instituțiile statului în legătură cu suspiciunile mele, că eu n-o să fac greșeala de a acuza pe cineva dacă nu am dovezi. Anumite chestuni nu le pot comunica public”, a precizat liberalul.

Roman, despre mizele de la Ministerul Digitalizării

„De regulă, acești furnizori de echipamente sunt destul de abili încât să-și plaseze oamenii în zona serviciilor de achiziție. Am avut și eu curiozitatea să mă uit pe proceduri, sunt niște caiete de sarcini făcute, din punctul meu de vedere, la comandă, așa încât să existe un singur beneficiar pe acea piață. Și dacă vă uitați în zona de achiziții, nu cred că problemele mele din CV au fost cele mai importante. Cei care se ocupă de siguranță națională și de cheluirea banului public în aceste zone ar trebui să se uite. Sunt contracte de zeci sau sute de milioane de euro. Ca să înțelegem de ce miza e așa mare pe aceste contracte”, a continuat fostul ministru.

Întrebat la ce valoare era contractul la care a făcut referire la început, Roman a spus: „Consultanța nu e foarte importantă, ca să zic așa. Discutăm, dacă ne uităm la ce e pe acea piață, undeva la 4 milioane. E ca și cum ți-ai face o casă, depinde ce soluție îți dă proiectantul. Cam despre asta e vorba în cloud-ul digital și partea de migrare. Deci dacă soluția e preferențială, probabil se vor găsi doar două – trei firme în România care vor gestiona în total un buget ce poate duce la peste un miliard de euro”.

Întrebat dacă a fost amenințat, presat cumva, Roman a spus: „Nu comentez astfel de lucruri, dar pot să vă dau exemple foarte multe despre ce se întâmplă acolo. E deja celebrul dosar Microsoft unde e o hotărâre definitivă pe 40 milioane euro și am cerut o negociere în interesul statului și conform legii și decizia să fie luată în guvern prin memorandul. A mai fost cazul unei entități private care era extrem de interesată să administreze 5.000 de kilometri de fibră optică care țin de statul român, ce administrează SNR-ul acum. Eu am cerut ca acest lucru să fie făcut în continuare de statul român”.