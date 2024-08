Marcel Ciolacu, la bilanțul proiectelor de investiții realizate de primarul Sectorului 4: „Daniel Băluță merge cu pași repezi către al treilea mandat. Primarii performanți sunt cei care fac diferența” (VIDEO)

Premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD, a participat la prezentarea proiectelor de investiții realizate de primarul Daniel Băluță al Sectorului 4 în mandatul 2020-2024, miercuri, și a spus despre edilul social-democrat că „merge cu pași repezi către al treilea mandat”.

Marcel Ciolacu l-a lăudat pe primarul Sectorului 4, Daniel Băluță

Liderul PSD a subliniat că „Daniel Băluță merge cu pași repezi către al treilea mandat”.

„În primul mandat s-a ocupat de incendii și a construit o echipă performantă, atât pe depunere de proiecte europene, cât și pe implementare. Și-a făcut viziunea, deoarece toată viața a crescut și a trăit în Sectorul 4, a văzut cu exactitate nevoile bucureștenilor”, a declarat Marcel Ciolacu.

„În al doilea mandat a devenit numărul 1 în atragerea fondurilor europene în București și împreună cu colegul său și cu prietenul său Robert Negoiță au unit cele două sectoare, Sectorul 3 și Sectorul 4, prin performanță, dar mai ales au făcut un loc în care se poate trăi normal în București. Au suplinit neperformanța celor de la Sectorul 1 și Sectorul 2”, a continuat liderul social-democraților.

Marcel Ciolacu: Primarii performanți sunt cei care fac diferența

Președintele PSD susține că „administrația nu are culoare politică”.

„Am venit astăzi la Sectorul 3, ai început cu magistrale de metrou, am vorbit de stație de metrou deschisă, am vorbit de parcări, am vorbit de parcuri, am vorbit de creșe, am vorbit de grădinițe. Ieri spunea Robert, spuneți-mi și mie dacă nevoile cetățenilor, nu numai din București, din toată România, dacă administrația are culoare politică. Nu, administrația nu are culoare politică. De aceea, primarii performanți sunt cei care fac diferența. Ați avut o echipă întregită și cu primarul general al Capitalei, doamna Gabriela Firea”, a mai declarat Marcel Ciolacu.