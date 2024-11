Marcel Ciolacu, la întâlnirea cu românii din Marea Britanie: Statul trebuie să vină cu programe pe termen mediu pentru cei care doresc să se întoarcă în țară (VIDEO)

Statul trebuie să vină cu programe pe termen mediu pentru românii care doresc să se întoarcă în țară, a declarat premierul Marcel Ciolacu, liderul și candidatul PSD la alegerile prezidențiale, marți, la întâlnirea cu reprezentanții comunității românești din Regatul Unit.

Marcel Ciolacu s-a întâlnit cu românii din Marea Britanie

Întâlnirea a avut loc la Biserica Românească din Londra.

„Aș fi dorit mult să mă adresez astăzi dumneavoastră ca român. Ca român simplu cred că mi-ar fi fost mult mai ușor. Aș fi povestit cum în anul 1991 am vrut să rămân la Londra, să rămân în diaspora, dar eu nu am reușit. Dvs. ați reușit acest lucru. Fratele meu l-a reușit, a locuit vreo 15 ani în Germania împreună cu familia. Aș fi dorit să împărtășesc bucuria că, în sfârșit, statul român se implică și statul român a înțeles că identitatea și valorile nu le poți conserva și fără să fie o legătură clară între comunitate, biserică și tradițiile noastre. Am nenorocul să mă adresez dvs. ca prim-ministru, ca reprezentant al statului, după foarte, foarte mulți ani de zile în care abordarea a fost una greșită, în care măsurile pe care trebuia să le ia statul astfel încât astăzi să nu fiu în fața reprezentanților celei mai mari comunități de români din afara țării, cred că, doamna ministru, după Republica Moldova, cu toate că eu cred că în acest moment am depășit și Republica Moldova”, a declarat Marcel Ciolacu.

Ce a spus despre programele pentru românii care vor să se întoarcă în țară

Premierul s-a arătat de părere că sunt necesare programe pe termen mediu.

„Vă anunț cu o fărâmă de bucurie faptul că e primul an când au venit mai mulți români în România decât au plecat. Trebuie să găsim acel liant și acel mijloc care să ne facă viața mai frumoasă, să fim mai mândri și mai utili pentru noi, pentru familiile noastre și pentru țara noastră. Investițiile trebuie continuate de stat așa cum le face în România, trebuie să înceapă să investească și în țările unde sunt aceste comunități mari de români.

Automat, trebuie statul să vină cu programe, nu pe termen scurt, pe termen mediu pentru cei care doresc să se întoarcă în țară, de la scutiri de impozite până la facilități pentru a-și deschide o afacere şi, mai ales, trebuie să găsim resursa pentru copiii noștri cei mai valoroși, care termină şi au posibilitatea de a continua facultăți de renume în străinătate, mai ales că legislația din Marea Britanie s-a schimbat, statul să vină cu bursele pentru a ține copiii în acele universități de elită și să găsească calea pentru a-i lămuri să revină în România”, a mai spus Marcel Ciolacu.