Marcel Ciolacu: „Nu a existat nicio solicitare a unui candidat independent să candideze din partea PSD” (VIDEO)

Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri, la sediul PSD, că nu a existat nicio solicitare a unui candidat independent să candideze din partea partidului:

“A fost o discuție în interior. Am avut cu colegii mei această discuție. Cu toții am lăsat această portiță deschisă. Până la acest moment, și am intrat pe ultima sută, nu a existat nicio solicitare a unui candidat independent să candideze din partea PSD”.

Marcel Ciolacu a mai precizat că vineri vor exista discuții în cadrul Consiliului Național al PSD cu privire la candidatul partidului pentru prezidențiale:

“O să fie o discuție, e normal. Am intrat în zona statutară. Astăzi aprobăm care sunt condițiile să te înscrii, care sunt condițiile pentru partid, cum mergem cu moțiune la candidaturile din interiorul partidului, o să fim o echipă. Normal că doresc și schimbări în această echipă, de aceea am dorit să o extindem cu încă patru vicepreședinți pe domenii, fiindcă au trecut două rânduri de alegeri, cele locale și europarlamentare. E normal să țin cont de acest lucru”.