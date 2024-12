Marilen Pirtea: PNL n-a venit cu o propunere de Președinte pentru că s-a spus că dorim un reprezentant al întregii coaliții, dar toate celelalte partide se gândesc cum își pun ele omul. USR poate chiar are doi în momentul acesta (VIDEO)

Liberalul Marilen Pirtea a comentat situația de pe scena politică, marți, pe B1 TV, la „News Pass” cu Laura Chiriac, și i-a acuzat pe partenerii de discuții ai PNL că „se gândesc cum își pun ele omul” lor în cursa pentru Cotroceni chiar dacă public „s-a spus că dorim un reprezentant al întregii coaliții pro-europene la prezidențiale”.

Marilen Pirtea (PNL), pe B1 TV, despre alegerile prezidențiale

Întrebat dacă într-adevăr are de gând PNL să îl susțină pe Nicușor Dan în cursă, Marilen Pirtea a spus: „Noi am asistat așa, cu mare răbdare, la toate discuțiile. Într-un astfel de parteneriat multiplu, poți să fii serios în funcție de cât de serioși sunt partenerii. Eu îl văd pe domnul Bolojan zi de zi extrem de serios, poate chiar de o viață, făcând lucruri, pentru că cel mai bun predictor în a vedea ce vei face este ceea ce ai făcut – și are ceva lucruri făcute, în urmă lăsate, și e un predictor bun pentru viitor”.

„De aceea, cred că în momentul acesta, când unii sunt pe TikTok, am văzut că acolo este de fapt lumea și interesul mare, alții vin, nu vin la ședințe, deci în momentul acela să ai o constanță în a dori să faci măsuri, să ai acțiuni, să iei unele măsuri, să vii spre binele țării, până la urmă, poate chiar dincolo de binele partidului, cu siguranță, poate este descurajant. De aceea, PNL n-a venit cu o propunere de Președinte în acest moment în coaliție pentru că s-a spus că dorim un reprezentant al întregii coaliții pro-europene la prezidențiale, dar toate celelalte partide se gândesc cum își pun ele omul. USR poate chiar are doi în momentul acesta, trebuie să aleagă între doamna Lasconi și domnul Nicușor Dan”, a continuat liberalul.