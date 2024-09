Măsurile Guvernului pentru a proteja sănătatea mintală a tinerilor. Natalia Intotero: Problemele de anxietate, stările depresive au dus la refugiul în consum de droguri (VIDEO)

Ministrul Familiei, Natalia Intotero, a vorbit despre măsurile Guvernului pentru a proteja sănătatea mintală a tinerilor, marți, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin, și a explicat că „problemele de anxietate, stările depresive au dus la refugiul în consum de droguri”.

Natalia Intotero, pe B1 TV, despre măsurile Guvernului pentru a proteja sănătatea mintală a tinerilor

„După perioada Covid, a urmat apoi războiul din Ucraina, toate acestea au influențat foarte mult starea de bine a copiilor, a tinerilor, a adulților în general din România și nu numai. Chiar și la nivelul Uniunii Europene au apărut aceste probleme”, a declarat Natalia Intotero.

„Din acest punct de vedere, Guvernul României a decis suplimentarea bugetului Ministerului Educației pentru a veni în sprijinul tinerilor, elevilor care au solicitat, deci până acum dacă era o rușine să soliciți o întâlnire cu un psiholog, de această dată nu a mai fost o rușine și din partea acestora a venit solicitarea de a li se pune la dispoziție în fiecare instituție de învățământ consilierii școlari, care de fapt sunt psihologii. S-au făcut demersuri, s-au făcut angajări, dar încă nu este un număr suficient și statul român mai are de recuperat”, a adăugat Natalia Intotero.

„În egală măsură, tot pe zona de sănătate mintală, problemele de anxietate, stările depresive au dus la refugiul în consum de droguri, iar aici, din acest punct de vedere, statul român lucrează prin ministerele decise de CSAT”, a continuat ea.

Natalia Intotero: A venit momentul să îi ascultăm mai mult pe tineri și să ne pliem pe nevoile lor

„Chiar la noi, la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, am demarat începând din luna aprilie acea campanie de prevenție «Fără bariere – TOT adevărul despre droguri», un alt fel de comunicare în care i-am implicat pe tineri, pe foștii consumatori de droguri, iar reprezentanții autorităților locale, centrale, parlamentari, chiar și ministru, noi am fost prezenți la aceste campanii și nu am vorbit, pentru că a venit momentul să îi ascultăm mai mult pe tineri, pe copii, nevoile acestora și să ne pliem pe aceste nevoi pentru a veni în sprijinul lor”, a mai spus ministrul Natalia Intotero.