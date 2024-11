Mihai Tudose: PSD va decide după alegerile parlamentare, pe 2 decembrie, pe cine susține pentru turul 2 la prezidențiale (VIDEO)

PSD va decide după alegerile parlamentare, pe 2 decembrie, pe cine susține pentru turul 2 la prezidențiale, a precizat eurodeputatul Mihai Tudose, marți, în cadrul unor declarații de presă.

Mihai Tudose, despre alegerile prezidențiale

Social-democratul consideră că „votul de duminică arată că lumea se schimbă”.

„E o chestie pe care nu a văzut-o nimeni, nici dumneavoastră nu aţi văzut-o, nici sociologii, nici noi nu am văzut-o, noua, ştiu eu, religie de comunicare, pe TikTok… Am înţeles acum că toată lumea, sau o mare parte din populaţie, caută să vadă ce a votat, că întâi au votat şi acum vor să vadă ce au votat. Noi, duminică, avem alegerile parlamentare, care generează şi Guvernul, şi politicile de guvernare. La partid suntem în regulă, suntem, după cum vedeți, toţi aici, nu am stins lumina, n-a dat nimeni bir cu fugiții. Ne concentrăm pentru duminică, fiindcă alegerile de duminică pot să însemne , predictibilă, cu tot ce înseamnă program de guvernare coerent, pe care l-am prezentat, sau să intrăm din nou în nu ştiu ce experimente, cu energii, cu nu știu ce”, a declarat Mihai Tudose.

Pe cine va susține PSD în turul 2

Întrebat ce candidat va susține PSD pentru finala prezidențială, Mihai Tudose a răspuns: „Asta va fi o decizie pe care o va lua partidul după alegerile parlamentare, pe data de 2”.