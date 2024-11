Mihai Voicu (PNL), despre scandalul Nordis: “Comisia parlamentară în mod evident nu va putea să descurce lucrurile din punct de vedere legal până la alegeri” (VIDEO)

Mihai Voicu, candidat PNL la alegerile parlamentare a declarat în emisiunea News Pass, cu Laura Chiriac, că premierul Marcel Ciolacu are un cost de decontat din punct de vedere politic din cauza acuzațiilor care îl vizează în scandalul Nordis.

Acesta a precizat că, până la alegeri, comisia parlamentară constituită pentru a ancheta deplasările premierului Ciolacu nu va putea să clarifice lucrurile din punct de vedere legal:

“Comisia parlamentară în mod evident nu va putea să descurce lucrurile din punct de vedere legal până la alegeri. În general, comisiile parlamentare au o activitate care trebuie să fie extrem de precisă și legală, și durează. Este important că s-a constituit.

Dincolo de asta, deja eșafodajul politic al dezinformării promovate de domnul Ciolacu în legătură cu această călătorie care a început de la: nu știu, nu am fost, ba am fost, dar cu avion de linie, am fost cu avion privat dar l-am plătit eu. Acum apar facturile. Următorul lucru pe care îl va spune domnul Ciolacu este că nu există avioane, doar păsările zboară.

Este evident că politic este un cost de decontat pentru Marcel Ciolacu. A știut de la început cine a fost și cine a plătit, a încercat să scape, nu a reușit, pentru că trăim într-o societate informațională unde în cele din urmă totul se află, iar efectul electoral îi revine în responsabilitate.

Eu nu îmi doresc să avem un președinte al României care își începe așa mandatul cu ocolirea adevărului flagrantă, copilărească”.