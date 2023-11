Ministrul Familiei, Natalia Intotero: Am făcut o vizită-fulger la mai multe instituţii din subordinea DGASPC Iaşi și am constatat că nu există suficientă implicare şi efort în susţinerea copiilor aflaţi în grija statului

Natalia Intotero (PSD), ministrul Familiei, a susținut că a vizitat mai multe instituţii din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Iaşi şi a constatat că „nu există suficientă implicare şi efort în susţinerea copiilor aflaţi în grija statului”. Aceasta a mai afirmat că un singur dispecer reușește să gestioneze toate care sunt sesizate la 119 și că există o lipsă acută de medici neuropsihiatri infantili. De asemenea, copiii și tinerele mame din centre nu au fost informate asupra drepturilor pe care le au. O campanie de informare va fi demarată luna viitoare.

„Am ajuns astăzi la Iași și prima oprire a fost la Spitalul Clinic de Urgenta „Prof. Dr. Nicolae Oblu”, alături de prefectul județului, domnul Petru Bogdan Cojocaru. La acest spital este internat bebelușul aruncat de mama sa de la etaj în urmă cu câteva zile. Țin în mod special să le mulțumesc medicilor pentru buna îngrijire pe care o acordă acestui copil. Mă rog Bunului Dumnezeu să facă o minune și să îl salveze pe acest copilaș nevinovat”, și-a început Intotero o postare pe Facebook.

Ce a descoperit ministrul Natalia Intotero în instituțiile din subordinea DGASPC Iași

Aceasta a scris apoi că a mers și la mai multe instituții din subordinea DGASPC Iași, unde a constatat că „nu există suficientă implicare și efort în susținerea copiilor aflați în grija statului”.

„Prima locație vizitată a fost la Centrul de Zi „Ion Holban” din Iași, căruia i s-a ridicat licența de funcționare la finalul lunii iunie din cauza problemelor de infrastructură. Alături de domnul prefect Petru Bogdan Cojocaru am discutat, în prezența directorului general DGASPC Iasi, Ion Florin, atât cu personalul, cât și cu o parte din cei 52 de beneficiari cu vârste cuprinse între 9 și 20 de ani. Conducerea centrului are o licență provizorie valabilă un an de zile, timp în care beneficiarii urmează să fie mutați în 24 de case de tip familial nou construite. Până atunci însă, copiii au parte de condiții greu de descris în unele zone ale centrului, în special cele comune, precum sala de mese: pereți scorojoți, draperii care în orice moment pot cădea în capul celor mici, infiltrații mari de apă.

Chiar dacă au fost făcute unele lucrări în sala de mese, acestea sunt superficiale și copiii trebuie să aibă condiții decente de locuit și pentru servirea mesei”, a explicat ministrul Familiei.

Natalia Intotero a precizat apoi că va urmări și pe viitor ce se întâmplă în acest centru până la mutarea copiilor în noile locații.

„Apoi am ajuns la Centrul de Servicii Sociale „Materna”, unde din 14 beneficiare, 12 sunt minore. 11 au deja bebeluși de care au grija cu atenție, iar 3 își așteaptă sorocul. Fiecare are propria cameră și beneficiază de asistență medicală și psihologică, masă, sprijin în îngrijirea copiilor și sprijin pentru reintegrarea în societate. Printre problemele pe care le-am sesizat se numără personalul insuficient și lipsa, în multe cazuri, a adaptării lor în școlile în care vor să își continue studiile. Din păcate fetele nu au fost informate despre drepturile pe care le au, despre de stat mamelor minore în valoare de 800 de lei, despre posibilitățile de a-și continua studiile, despre prioritatea pe care copiii lor o au la înscrierea în creșe și în grădinițe – multe dintre aceste reglementări fiind prevăzute în noua Lege a Educației”, a mai scris ministrul Familiei.

Intotero: Legislația le pune multe piedici inclusiv în ce privește achizitionarea hainelor pe care le poartă copiii instituționalizați

Ea a cerut apoi instituțiilor din subordine să se asigure că mamele minore, mai ales cele aflate în grija statului, își cunosc drepturile, la fel și copiii instituționalizați. De exemplu, după ce depășesc vârsta majoratului, Agențiile Județene de Ocupare a Forței de Muncă le oferă două locuri de muncă și în cazul în care 2 ani nu acceptă sau nu își găsesc singuri un job, abia atunci ies din sistem.

Intotero a vizita și call Center-ul unde se primesc apelurile la numărul de urgență 119 pentru copii, cât și Centrul de Primire a Copiilor în Regim de Urgență: „Am fost impresionată de faptul că un singur dispecer reușește să gestioneze toate cazurile grave care sunt sesizate la 119. De multe ori, din cauza lacunelor legislative, Poliția nu reușește să le acorde sprijin colegilor mei din teritoriu în preluarea acestor cazuri grave. De asemenea, oamenii care îi ajută pe acești copilași reclamă că există o lipsă acută de medici neuropsihiatri infantili, personalul este insuficient, iar legislația le pune multe piedici inclusiv în ceea ce privește achizitionarea hainelor pe care le poartă copiii instituționalizați”. În finalul postării, ministrul a spus că se va ocupa și de modificarea legislației în domeniu.