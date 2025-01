Ministrul Finanțelor, despre Bugetul României pe anul 2025: „Unul cumpătat, prin care punem statul la dietă”

Ministrul Finanțelor, Tánczos Barna, a prezentat ultimele calcule înainte de adoptarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2025. Acesta a precizat pe Facebook că bugetul include o reducere de 10% la Administrația Prezidențială, de 5% la Senat și de 9% la Camera Deputaților în comparație cu anul 2024.

Ministrul a precizat că, potrivit proiectului pe care l-a elaborat, există și instituții care vor primi bani în plus. Ministerul Mediului ar avea o creștere de 51%, Ministerul Sănătății – plus 50%, Ministerul Transporturilor – plus 20%, Ministerul Educației – plus 10%.

„Banii alocați vor asigura continuarea investițiilor la autostrăzile Sibiu-Pitești, Sibiu-Făgăraș, Focșani-Bacău, Ploiești-Buzău, Buzău-Focșani și reabilitarea liniilor de cale ferată. Vor beneficia de fonduri proiectele de construcție a spitalelor regionale de urgență Craiova, Iași și Cluj, și vom avea investiții semnificative în sisteme de apă și canalizare, cât și în centrele de colectare selectivă a deșeurilor.

Bugetul va susține Programul Național de Reducere a Abandonului Școlar și digitalizarea universităților, dar și construcția de campusuri pentru învățământul dual.

Așa cum am promis, România va avea un buget cumpătat, prin care punem statul la dietă, care va asigura plata salariilor și pensiilor, investiții masive în economie și fonduri consistente pentru dezvoltarea localităților”, subliniază ministrul Tánczos Barna.