Ministrul Mediului, Mircea Fechet, despre dezastrul ecologic din Marea Neagră: „Șansele ca litoralul românesc să fie afectat sunt extrem de reduse”

România este în alertă, după ce, la sfârșitul anului trecut, două tancuri petroliere rusești s-au scufundat în zona strâmtorii Kerci. Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a precizat într-o intervenție pentru B1 TV că șansele ca litoralul românesc să fie afectat de poluare sunt extrem de reduse, dar autoritățile monitorizează atent situația.

În urma dezastrului ecologic, peste 5.000 de tone de petrol au ajuns în Marea Neagră.

„Din discuțiile pe care le-am avut cu specialiștii am concluzionat faptul că șansele ca litoralul românesc să fie afectat sunt extrem, extrem de reduse.

Însă asta nu ne face să ne culcăm pe o ureche. Deja am văzut filmări, am văzut imagini din zona peninsului Crimeea, în zona Zevastopol, în zona Ialta. Acolo există deja kilometri de plajă puternic afectată. Am citit rapoartele despre mii de păsări moarte din cauza poluării, foarte mulți delfini. E un dezastru ecologic ce sperăm să nu se apropie și de coasta românească. Există experți în Ucraina. Am citit ieri opinia decanului unei facultăți din Kiev care totuși spune că unda de poluare în opinia lor ar putea ajunge și la Odesa.

În condițiile astea bineînțeles că suntem în alertă, suntem îngrijorați, urmărim în fiecare zi hărțile satelitare. Colegii mei fac modelări matematice care țin cont de direcția și viteza curenților marini, de temperatura exterioară, de viteza și direcția vântului. La fel cum am solicitat ca determinările referitoare la calitatea apei Mării Negre sunt o mulțime de astfel de determinări legate de salinitate, legate de temperatură, legate de parametrii fizico-chimici pentru sedimente, pentru apă. I-am rugat să intensifice determinările în ceea ce privește conținutul de hidrocarburi din Marea Neagră pentru că ne dorim ca în situația puțin probabilă în care am putea avea probleme să știm și să acționăm din timp”.