Mircea Fechet: Singurele probleme cu alimentarea cu apă potabilă sunt unele izolate / Deșertificarea, un fenomen grav cu care se confruntă Oltenia. Înființarea de păduri, singura metodă prin care îl putem opri (VIDEO)

Singurele probleme cu alimentarea cu apă potabilă sunt unele izolate și în niciun caz nu putem vorbi de o problemă sistemică, a afirmat ministrul Mediului, Mircea Fechet, în cadrul unor declarații de presă susținute luni la Craiova.

Mircea Fechet, despre rezervele de apă ale României

Întrebat cum stăm cu rezervele de apă în contextul temperaturilor caniculare, ministrul Mediului a spus: „Nu avem probleme în ceea ce privește rezervele de apă ale României. Astăzi acumulările hidrotehnice sunt pline într-un procent care e în jurul cifrei de 77%”.

„Asta înseamnă că singurele probleme cu alimentarea cu apă potabilă sunt unele izolate și în niciun caz nu putem vorbi de o problemă sistemică”, a explicat oficialul.

Ce a spus despre deșertificarea din Oltenia

„Pentru că mă aflu astăzi în Oltenia, nu întâmplător am început vizita de lucru cu o pepinieră în comuna Cârcea, unde am văzut cum se produc milioane de puieți de diferite specii în fiecare an, pentru că în ceea ce privește deșertificarea, un alt fenomen grav cu care se confruntă această regiune, înființarea de noi păduri este singura metodă prin care putem opri acest fenomen și este singura metodă prin care putem să salvăm ceea ce se mai poate încă salva”, a continuat Mircea Fechet.

„I-am vizitat și pe colegii de la Centrul Regional de Meteorologie, tot aici, în județul Dolj. Am avut bucuria să discut cu ei și să constat profesionalismul cu care își fac treaba nu de azi, de ieri, ci de foarte mult timp, de peste 100 de ani. Am văzut însemnările pe care aceștia le făceau și modul profesionist în care Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională de Meteorologie, încearcă să evalueze cât de grav este acest fenomen cu care ne confruntăm, respectiv schimbări climatice, caniculă, deșertificare, lipsa precipitațiilor, secetă pedologică ș.a.m.d.”, a mai spus ministrul Mediului.