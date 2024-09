Mircea Geoană: Astăzi, eu nu mă mai simt reprezentat de niciunul dintre partidele existente. N-am nimic nici cu PSD, nici cu PNL, vreau doar să nu fiu dependent de interesele lor

Fostul secretar general adjunct al NATO, , a anunțat, miercuri, că va intra în cursa pentru alegerile în calitate de candidat independent.

„Astăzi, eu nu mă mai simt reprezentat de niciunul dintre partidele existente”

Geonă a declarat, în cadrul unui interviu pentru Pro TV, că doreşte să schimbe sistemul politic românesc și că şeful statului trebuie să-i reprezinte pe toţi românii, adăugând că nu se simte reprezentat de niciunul dintre partidele existente.

„Eu am făcut politică în viaţa mea, ştiu ce înseamnă sportul numit electoral, am candidat în 2009, unii spun că am câştigat, chiar am câştigat, dar cred că lumea s-a schimbat şi ţara s-a schimbat şi societatea românească a mers înainte, poticnit, dar a mers înainte, iar sistemul politic românesc a rămas în urmă. Şi, astăzi, eu nu mă mai simt reprezentat de niciunul dintre partidele existente şi, mai mult decât asta, când spun independent mai degrabă spun nedependent de partide, pentru că vreau ca preşedintele României să-i reprezinte pe toţi românii, că sunt PSD-işti, că sunt liberali, că sunt suveranişti, că sunt USR-işti sau UDMR-işti sau indecişi, cei de acasă, cei de afară. (…) Să terminăm cu ficţiunea aceasta că un preşedinte de la un partid ajunge eventual la Cotroceni şi peste noapte se dă de trei ori peste cap şi brusc devine independent”, a precizat Mircea Geoană la Pro TV, conform .

„Eu n-am nimic nici cu PSD, nici cu PNL, vreau doar să nu fiu dependent de interesele lor

De asemenea, Mircea Geoană a declarat că sunt câteva mii de voluntari şi oameni care susţin Mişcarea România Renaşte, evidențiind faptul că vrea să nu fie dependent de interesele PSD şi PNL.

„Eu n-am nimic nici cu PSD, nici cu PNL, eu n-am o problemă cu dânşii, vreau doar să nu fiu dependent de interesele lor şi vreau să schimbăm politica românească – cred că principala problemă a României – ăsta este şi motivul pentru care candidez ca independent, este sistemul nostru politic, care a politizat statul, a pus oameni incompetenţi în prea multe locuri, a creat automatism, funcţii în stat, risipă, corupţie.

Şi dacă vrei într-adevăr să schimbi ceva cu adevărat, să faci o schimbare adevărată în România, trebuie să ai puterea şi morală şi politică să fii deasupra acestor interese. Voi lucra cu partidele, în mod evident, şi voi lucra cu cei şi cele din toate partidele care au vocaţie de guvernare, care vor să intre într-un proiect de schimbare adevărată a României. (…) Eu nu cred că în clipa de faţă românii mai ascultă de ordinul cuiva”, a mai spus secretar general adjunct al NATO.