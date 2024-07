Mircea Geoană: Patriotismul economic e sănătos și util, dar naționalismul autarhic și antioccidental e periculos pentru România! / Tot vorbim despre potențialul nostru energetic, dar nici acum nu scoatem gaz din Marea Neagră

Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, a declarat, luni, că patriotismul economic e „sănătos și util”, dar nu și „naționalismul autarhic și antioccidental”. Acesta a atras atenția că nu trebuie confundate cele două lucruri.

Totodată, Geoană a deplâns faptul că România nici acum și capacitatea de producție navală.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unui eveniment organizat la Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK Romania).

Geoană explică diferența dintre patriotism economic și naționalism autarhic

„Cred că a sosit momentul să spunem că patriotismul economic este sănătos și util. Toate țările au patriotism economic. E firesc, sunt interesele țării tale, interesul business-urilor tale, iar eu vă consider pe voi, cei care investiți în țara mea și creați job-uri și , ca fiind parte a economiei mele.

Patriotism economic, da! Naționalism autarhic și antioccidental, nu! E periculos pentru România și trebuie să spunem toți, ca români și ca românce, că acel lucru nu e bun pentru țară.

Patriotism – da, naționalism autarhic și depășit de vremuri – nu!”, a insistat Mircea Geoană.

Geoană atrage atenția că România nu-și pune în valoare potențialul energetic

Acesta a deplâns apoi faptul că politicienii tot vorbesc despre potențialul energetic al României, dar „nici acum nu scoatem gaz din Marea Neagră” și „nu suntem încă capabili să ne facem minimul de muncă care să ne pună potențialul în valoare”.

„Eu aș vorbi despre suveranitate energetică în sensul cel mai bun, în sens european. Așa cum în Europa se numește suveranitate economică, ce probleme are România și nu avem voie să vorbim despre faptul că acolo unde încă mai am pârghii economice, unde încă am potențial, să pot să fac acest lucru?”, a continuat el.

Iar o situație asemănătoare e în producția navală, de asemenea ignorată.

„România are a cincea capacitate de producție navală din Europa în șase șantiere navale, inclusiv cel de la Mangalia, care trebuie clarificat, inclusiv la 2 Mai, unde Ministerul Apărării are un șantier naval abandonat, care trebuie resuscitat repede. Vreau să văd Rheinmetall mai repede făcând pulberi la mine, la Făgăraș, vreau să se întâmple aceste lucruri”, a mai declarat Mircea Geoană, la Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană.