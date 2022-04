Monumentul „Prieteniei ruso-ucrainene” din Kiev, demolat de autorități: „Demontăm 8 metri de metal din așa-zisa prietenie a două popoare”

Kievul a început să demoleze monumentul cunoscut ca „Prietenia popoarelor”, care a fost inaugurat în 1980 pentru a celebra sub auspiciile Uniunii Sovietice, potrivit

În 2014, pe monument a fost pictată o crăpătură pentru a reprezenta noile tensiuni dintre națiuni după anexarea Crimeei de către Rusia.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a postat pe Facebook un mesaj prin care a anunțat că

„Prieteni! Astăzi a început demontarea (monumentului, n.r.) și intenționăm să o terminăm în cursul serii. Rusia și-a «marcat» atitudinea față de Ucraina cu o dorință barbară de a distruge statul nostru și pe ucrainenii pașnici. Demontăm 8 metri de metal din așa-zisa «prietenie a două popoare». Și ceea ce este simbolic – când au încercat să ridice sculptura cu macaraua, capul muncitorului rus a căzut. Haideți să redenumim arcul – simbolurile vechi capătă un nou sens! Și îl vom evidenția în culorile steagului ucrainean”, a scris Vitali Klitschko.

Planurile de demolare nu se opresc aici, căci alte 60 de monumente, basoreliefuri și alte semne legate de trecutul sovietic sunt luate în vizor.

After RU invasion in 2014 a crack was painted over the People’s Friendship Arch as a reaction to a friction between two nations. In 2022 it became clear what we are going through is deeper than any crack – friendship is simply gone and so will the monument. The Arch will remain

