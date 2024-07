Nicolae Ciucă, despre candidatura la alegerile prezidențiale: Voi candida pentru că sunt președintele PNL, dar, înainte de toate, trebuie să obțin aprobarea partidului. Cred foarte mult în șansa mea

Președintele PNL, , aflat la , a acordat un interviu pentru , în care a spus că va candida la alegerile prezidențiale după ce va obține acordul filialelor partidului.

Liderul PNL a precizat că are încredere în forța PNL și crede în șansa sa.

„Am foarte mare încredere în PNL, s-a văzut asta la locale”

„În momentul de față ar trebui să am o decizie a partidului, o decizie în Consiliul Național, dar în momentul de față voi candida pentru că sunt președintele PNL, dar înainte de toate trebuie să obțin aprobarea partidului și de aceea, în această perioadă, voi merge în toate filialele PNL să îmi câștig încrederea și votul de la PNL. Am foarte mare încredere în PNL, s-a văzut asta la locale, de la 14-16% am reușit să închidem alegerile locale la 30%, asta înseamnă mobilizare și o treabă bine facută”, a declarat Ciucă, întrebat dacă va candida sau nu la alegerile prezidențiale, conform .

„Eu cred foarte mult în șansa mea, am încredere în forța PNL”

Liderul PNL a adăugat că proiectul unui candidat comun cu PSD la alegerile prezidențiale „nu mai poate să se deruleze”.

Întrebat dacă intrarea lui Mircea Geoană îi pune în pericol intrarea în turul 2 la prezidențiale, liderul PNL a spus: „Eu cred foarte mult în șansa mea, am încredere în forța PNL și asta se va vedea”.