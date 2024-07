Nicolae Ciucă, despre Marcel Boloș: „Ministrul de Finanțe trebuie să fie acel membru al familiei care este în măsură să gestioneze bugetul” / „Am depus un amendament care a fost aprobat, că în acest an nu se vine cu taxe și impozite noi” (VIDEO)

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, i-a luat apărarea duminică seară, într-o intervenție pentru B1 TV, ministrului de Finanțe, Marcel Boloș, despre care a precizat că trebuie să fie “acel decident în familie care este în măsură să gestioneze bugetul”:

Nicolae Ciucă, despre Marcel Boloș

“De regulă, ministrul de Finanțe nu este iubit și nici nu trebuie să fie iubit, ministrul de finanțe trebuie să fie, ca în familie, acel membru al familiei, decident în familie care este în măsură să gestioneze bugetul. Marcel Boloș asta a făcut! aici a veenit și a tras semnalul de alarmă pentru că noi putem să facem foarte multe lucruri, cu foarte multe idei, doar că nu trebuie să rupem echilibrul bugetar-fiscal. Toată această chestiune nu trebuie să se concretizeze mai ales într-un an electoral în tot felul de promisiuni și tot felul de pomeni electorale. S-a depășit momentul acela, România nu mai este acolo”.

Nicolae Ciucă a subliniat că PNL a impus un amendament potrivit căruia nu vor fi introduse taxe și impozite noi, în 2024:

“Noi, PNL, în legea bugetului de stat am depus un amendament care a fost aprobat că în acest an nu se vine cu taxe și impozite noi, ca atare nu vom veni cu taxe și impozite noi. La nivelul PNL am susținut că atunci când venim cu o prevedere nouă, pe orice venim să propunem ca modificare legislativă să se concretizeze și cu scoaterea altor două prevederi. Am ajuns la o stufoșenie de prevederi încât este foarte greu să mai gestionezi și să respectăm prevederile legale”.