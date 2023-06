Nicolae Ciucă e „cureaua de transmisie” a deciziilor „impuse de la Cotroceni”, spune Dan Vîlceanu: „Nu există un document oficial care să ateste că PNL este într-o coaliție” (VIDEO)

Nu există un document oficial care să ateste că PNL este într-o coaliție, a declarat deputatul liberal Dan Vîlceanu, joi, pe B1 TV, la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, acolo unde l-a descris pe președintele partidului, Nicolae Ciucă, drept „cureaua de transmisie” a deciziilor impuse de la Palatul Cotroceni, o aluzie la Klaus Iohannis.

Dan Vîlceanu, pe B1 TV: Nicolae Ciucă e „cureaua de transmisie” a deciziilor „impuse de la Cotroceni”

Deputatul PNL a amintit de făcute de președintele UDMR, joi, în plenul Parlamentului.

„Sper ca în cât mai scurt timp poate discursul domnului Hunor să se adeverească și PNL să se trezească, și să ieșim din coaliția asta absolut toxică”, a spus Dan Vîlceanu.

Întrebat dacă va fi exclus din PNL deoarece a votat împotriva Guvernului Ciolacu, Dan Vîlceanu a răspuns: „Mă pot aștepta la orice. S-au mai întâmplat lucruri în Partidul Național Liberal care n-au nicio legătură cu statutul și n-aveau nicio legătură cu parcursul acestui partid până în prezent, pentru că toate lucrurile despre care vorbim astăzi și pe care Partidul Național Liberal le face astăzi impuse de la Cotroceni, prin cureaua de transmisie, Nicolae Ciucă, sunt împotriva tuturor acțiunilor pe care noi le-am avut până în prezent, și la guvernare, și în activitatea politică, și aici mă refer la creșteri de taxe și impozite în timpul guvernării, la faptul că am avut, dacă vă aduceți aminte, 7% la investiții în programul de guvernare al guvernului Ciucă și nimic nu s-a întâmplat. În schimb, am făcut exact invers, am făcut coaliție cu PSD și am mărit taxe, ș.a.m.d., deci nu m-ar mira să mă trezesc chemat la partid să dau explicații de ce am votat împotriva PSD”.

„Vă spun sincer, eu prima dată am aflat de la presă. Nu, nu i-am întrebat (pe cei din partid, n.r.), au fost jurnaliști care mi-au spus asta și, după aceea, au fost colegi din partid care mi-au spus, uite, dacă vei vota așa, e posibil să te excludă, să nu știu ce, și zic, oameni buni, n-am încălcat nicio hotărâre a partidului, pentru că Partidul Național Liberal nu a luat o hotărâre în forurile lui statutare cu privire la votul din Parlament”, a adăugat Dan Vîlceanu.

„În legătură cu coaliția asta, vreau să vă zic că nu există un document oficial care să ateste că Partidul Național Liberal este într-o coaliție, adică atunci când faci o coaliție statutul Partidului Național Liberal spune că trebuie să faci Consiliu Național, care să voteze”, a mai spus fostul secretar general al PNL.