Nicolae Ciucă: „În momentul de față, principalul contracandidat este Marcel Ciolacu”

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat joi seara că principalul său contracandidat la alegerile prezidențiale este Marcel Ciolacu:

„În momentul de față, principalul contracandidat este Marcel Ciolacu, pentru că este liderul Partidului Social Democrat, partid cu bază consistentă în electoratul din România.

(Ceilalți) nu reprezintă un pericol. Sunt contracandidați, îi tratăm cu respectul cuvenit pentru un contracandidat. Dar cel care, cu adevărat, reprezintă o provocare pentru turul al doilea este Marcel Ciolacu”, a spus Nicolae Ciucă, la .

Întrebat de ce l-ar alege românii în detrimentul lui Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă a răspuns:

„Aici cred că intervine partea de competențe dobândite de-a lungul timpului în cariera profesională a fiecăruia dintre noi. Și, așa cum foarte bine se știe, am făcut totul de-a lungul timpului, urcând treaptă cu treaptă în carieră, trudind alături de colegii mei, de camarazii mei pe care îi voi respecta toată viața mea.

Pentru că, știți care este chestiunea? În viață, nu datorită nouă suntem ceea ce suntem. Suntem ceea ce suntem pentru că am făcut parte dintr-un colectiv de oameni, am muncit alături de ei, am trudit alături de ei, ne-am sacrificat alături de ei, am muncit unii pentru alții. De aceea îmi vine greu să vorbesc despre mine”, a răspuns liderul PNL.