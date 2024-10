Nicolae Ciucă: Marcel Ciolacu nu va împărți puterea / Toată lumea a văzut de unde vine uraganul. Nu avem altceva de făcut decât să ne concentrăm să apărăm democrația și libertatea în România

Nicolae Ciucă a declarat luni seara într-o intervenție pentru B1 TV că Marcel Cioalcu nu va împărți puterea dacă ajunge președinte, prin urmare nu crede în declarația sa că va numi premier de la alt partid:

“În primul rând, nu va împărți puterea, dovada e ceea ce se întâmplă prin decizia CCR, este clar că nu dorește să împartă puterea. Doi, v-am spus că dincolo de alintare și deznădejde este și o strategie politică prin care încearcă să lipească liderul PNL, să lipească în continuare PNL de PSD crezând că electoratul de dreapta va continua să dezaprobe demersul pe care l-am făcut intrând în coaliție și guvernând cu PSD-ul”.

Nicolae Ciucă a precizat că este convins că Marcel Ciolacu nu va ajunge premier: “Nu va câștiga alegerile, simplu. Nu va câștiga alegerile prezidențiale. Eu sunt convins că putem trece de la această retorică și de la aceste mesaje electorale către o asumare cât se poate de personală. Eu personal mi-am asumat acest lucru pornind de la principii. Niciodată nu am mai ocupat o funcție pe care am ocupat-o anterior, simplu”.

Președintele PNL a mai precizat că va intra în turul doi al prezidențialelor și că românii își vor da seama că liberalii formează cel mai puternic partid de dreapta:

“Vom câștiga alegerile prezidențiale. În primul rând, vom intra în turul doi, aici este toată discuția. Se amintește de fiecare dată că PNL-ului îi este teamă că nu își duce candidatul în turul doi. Ei, PNL-ului nu îi este teamă! Am foarte mare încredere în români, am avut chiar mai mult de 1,6 milioane de semnături pentru susținerea candidaturii, avem cei 1146 de primari, 1133 de primari de orașe și comune și 13 primari de municipii de reședință de județ, peste 11.500 de consilieri locali. Avem o bază, un fundament al PNL pe care eu mă bazez și eu am încredere. Toată lumea a înțeles care este pericolul, a văzut de unde vine uraganul. Nu avem altceva de făcut decât să ne concentrăm să apărăm democrația și libertatea în România. Celelalte forțe de dreapta se vor duc epe votul util și vor vedea că PNL este cel mai puternic partid de dreapta din România”.