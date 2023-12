Nicolae Ciucă: Nominalizarea lui Veştea la Dezvoltare nu are legătură cu finalizarea aeroportului de la Braşov

a susținut că propunerea președintelui Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, pentru funcția de ministru al Dezvoltării nu are nicio legătură cu finalizarea Aeroportului Internațional Brașov.

Nicolae Ciucă are încredere în Adrian Veștea

„Vreau să vă împărtăşesc că n-are nicio legătură finalizarea aeroportului cu nominalizarea domnului preşedinte Veştea pentru funcţia de ministru al Dezvoltării. Sunt celelalte calităţi profesionale, experienţa dumnealui, faptul că vine dintr-o poziţie cât se poate de importantă, e preşedintele Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene, are habar cum se spune, simplu, de tot ceea ce înseamnă nevoia de dezvoltare locală. Ca atare, nu cred că am greşit propunându-l pentru a ocupa această funcţie”, a declarat Nicolae Ciucă la inaugurarea Aeroportului Internaţional de la Ghimbav-Braşov, transmite Adevărul.

Nicolae Ciucă a mai precizat că multe alte lucruri îl recomandă pe Adrian Veștea pentru această funcție, precum experiența și calitățile sale profesionale.

Cine este Adrian Veștea

Adrian Veștea este președinte al Consiliului Județean Brașov, propus de PNL pentru portofoliul de la Dezvoltare.

Conform declarației de avere, Veștea deține două terenuri Agricole, unul forestier și două intravilane în județul Brașov. Mai mult, în Brașov mai are o casă de locuit și un apartament. Totuși, el conduce un Volkswagen Tiguan din anul 2017.

Cât despre bani, are în conturi suma de 64.287 de lei. El mai are depozite bancare de 208.680 de lei.

Veștea a primit în calitate de președinte de Consiliu Județean suma de 164.778 de lei și suma de 1.046 din chirii.

În timpul audierilor din comisiile de specialitate din Parlament, Adrian Veștea a susținut că este un adept al reformei administrativ-teritoriale, doar că acest lucru nu se poate face peste noapte.

Adrian Veștea, ministru propus la Dezvoltare, dorește să implementeze , precum o pensie diferită de cea clasică, la 65 de ani. În plus, el nu este de acord cu pensiile speciale.