Nicușor Dan a anunțat că de acum va semna el avizele de circulație pentru PUZ-uri, PUD-uri și autorizațiile de construire. Ce implicații are această decizie (VIDEO)

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, , joi, că de acum el va semna „avizele de circulație pentru PUZ-uri, PUD-uri și autorizații de construire” în locul comisiei tehnice de circulație, iar aceasta va avea doar rol consultativ.

Într-o intervenție în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV, Dan a explicat de ce a luat această decizie și ce înseamnă concret.

Nicușor Dan va da de acum avizele de circulație în locul comisiei specializate din PMB

„Scandalul trebuia să fie până acum, până la decizia aceasta. Există așa-numitul aviz de circulație. La avizul acesta noi ar trebui să ne uităm cum e traficul acum și dacă mai punem un bloc de 15 etaje, dacă traficul e afectat sau nu. Până acum era o comisie care decidea prin vot și mereu decidea că traficul nu e afectat și atunci am zis că trebuie făcute două lucruri.

Unul pe care am putut să-l fac acum și am spus că voi făceați aici o verificare tehnică, dar de fapt nu verificați, faptul că veneau de la sectoare în special documentații ilegale și atunci am zis că nu mai semnează comisia, ci semnează primarul în baza propunerii comisiei – și cu ocazia asta nu verific numai chestiuni de trafic, ci și că certificatul de urbanism e în regulă, că nu cumva se bazează pe un PUZ ilegal, deci care vin de la sectoare. Asta am făcut acum și de acum avizul de circulație va fi semnat de mine, nu de această comisie.

A doua chestiune, care urmează, avem deja contractat de anul trecut și spre final o să avem un așa-numit model de transport care e un soft cu date despre cum se circulă în oraș în toate intersecțiile mari și când introduci o investiție nouă, el îți va spune cum va afecta asta traficul și dacă investiția aia nu cumva e nocivă și traficul n-o suportă. Dar asta va fi peste 3 – 4 luni”, a explicat Nicușor Dan.

Reacționând la informația apărută pe surse că prefectul Capitalei va ataca decizia sa de azi Dan a afirmat: „Să vedem dacă va găsi motive, că această comisie era până acum în subordinea primarului. Nu e absolut nimic nefiresc ca ea să devină o comisie consultativă și primarul să semneze, e ca și cum am luat semnătura de un director și semnez eu în locul lui, în numele autorității”.

Ce se întâmplă cu PUZ-urile pe sectoare. Explicațiile lui Nicușor Dan

„Noi am avut un Plan Urbanistic General în 2000 și a fost modificat de câteva mii de ori prin PUZ-uri prin care oameni care aveau voie prin PUG să construiască două etaje primeau acceptul să construiască 6-10 etaje. (…) PUZ-urile astea (de sectoare) în acest moment sunt 4 anulate definitiv de instanță și 2 sunt suspendate, de la Sectoarele 3 și 4”, a mai declarat Nicușor Dan, pentru B1 TV.