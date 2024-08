Nicușor Dan: Acum e curat în parcurile din București. Cișmigiul începe să arate foarte bine. Avem în sfârșit proiecte ca să consolidăm malurile lacului Herăstrău și după aceea să facem alei (VIDEO)

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a vorbit despre situația parcurilor din cel mai mare oraș al țării, marți, pe B1 TV, la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, și a precizat că „acum e curat în parcuri” și a oferit detalii despre proiectele de reparație și modernizare.

Nicușor Dan, pe B1 TV, despre parcurile din București

Primarul general spune că parcurile din Capitală începuseră să arate „prost” de „cel puțin 7-8 ani”.

„Într-adevăr, parcurile, dar nu din mandatul meu, de cel puțin 7-8 ani, au început să arate prost. A fost o perioadă la început când încă curățenia o făceam cu companiile municipale, când ei știau că ei desființăm și nu făceau nici măcar curățenie. Acum e curat”, a declarat edilul.

Nicușor Dan, despre Cișmigiu și Herăstrău

„Mai sunt probleme, dar, de exemplu, la Cișmigiu am reparat cuvele celor două lacuri, podul mare, am început să reparăm alei, am pus gazon, am pus copaci, am schimbat sistemul de irigație, am schimbat pergolele. Cișmigiul începe să arate foarte bine, așa cum nu a arătat, de exemplu, în mandatul trecut”, a continuat Nicușor Dan.

„Pe Herăstrău, într-adevăr, aleile sunt rupte, dar au fost rupte de mulți ani, pentru că malurile alunecă către apă – avem în sfârșit proiecte, care sunt de ordinul 50-60 de milioane de lei, ca să consolidăm malurile de lac și abia după aceea să facem alei. În Parcul Tineretului, de exemplu, am schimbat toate aleile”, a mai spus primarul general.