Nicușor Dan: „Am înțeles toți că traficul, cea mai mare problemă a Capitalei, vine din modul în care s-ar construi, total dezorganizat și ilegal” (VIDEO)

Primarul General al Capitalei, Nicușor Dan, a explicat într-o intervenție pentru B1 TV, de ce este important ca bucureștenii să voteze la referendumul privind competențele Primăriei Capitalei. Nicușor Dan a precizat că bucureștenii au înțeles că principala problemă a traficului din Capitală este legată de emiterea autorizațiilor de construire. Prin urmare, prima întrebare de la referendum se referă la autoritatea care poate să emită autoriații de construire pe tot cuprinsul municipiului București:

Nicușor Dan, despre referendumul pentru București

“Am încercat să comunicăm cât de bine am putut. Sunt trei întrebări: una despre autorizații, una despre bani și una despre consumul de droguri. Eu cred că toate sunt foarte importante și sunt optimist că omaneii vor veni să schimbăm direcția în care merge orașul.

Eu am avut un mandat de patru ani și în mandatul ăsta de patru ani m-am confruntat cu niște probleme dar mi-au îngreunat sarcina pe care o aveam ca primar și a fost onest din partea mea să vin în fața bucureștenilor chiar în seara în care am câștigat al doilea mandat să spun care sunt aceste probleme: una este cu autorizațiile de construire. Am înțeles toți că traficul, cea mai mare problemă a orașului vine din modul în care s-ar construi total dezorganizat și ilegal. Întrebarea este cine vreți să emită autorizația de construire. Noi am dovedit pe zona centrală unde am avut competențe că respectăm legea și punem ordine și dorim să facem asta pe întreg teritoriu al orașului. Promisiunea mea e se a repune ordinea în măsura în care bucureștenii sunt de acord în modul în care se construiește în oraș”.

Potrivit lui Nicușor Dan, cea de-a doua întrebare de la referendum vizează împărțirea veniturilor din taxe și impozite locale, astfel încât Primăria Capitalei să aibă la dispoziție fondurile necesare pentru investiții:

“A doua întrebare vizează taxele și impozitele locale pentru că este o împărțire, și nu de acum, de 20 de ani, defectuasă între primăria capitalei și primăriile de sector. Față de atribuțiile pe care noi le avem, banii pe care îi primim sunt prea puțini și în felul ăsta plătim foarte multă subvenție la transport și la încălzire, nu putem să extindem transportul public, nu putem să preluăm metroul, nu putem să construim un mare spital, nu putem în parteneriat cu universitățile să mai construim niște spații pentru ca ei să poată să aducă niște studenți strpini. Deci ceea ce poate să facă Primăria Capitalei este să aducă fonduri europene, ele sunt limitate, și să cârpească infrastructura pe care o are, cum a fost cazul la Podul Grant, dar nu să facă mari lucrări pe care bucureștenii le așteaptă”.

Cât privește combaterea traficului de droguri, Nicușor Dan a precizat că deși sunt mai multe instituții naționale care au competențe, acțiunile acestora nu au reușit foarte bine:

“Avem o a treia întrebare care se referă la împuternicirea Primăriei Capitalei de a se ocupa de combaterea consumului de droguri la tineri. Aici avem mai multe instituții naționale care fac asta dar care nu au reușit foarte bine și de aia este un experiment să vedem dacă o autoritate locală cum e Primăria Capitalei, și din nou vorbim aici și de finanțare, dacă poate să facă mai bine, și eu cred că putem să facem mai bine”.