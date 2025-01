Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan și-a prezentat punctul de vedere cu privire la . El a comentat declarația președintelui american, Donald Trump, care a precizat că există doar două genuri: masculin şi feminin.

Nicușor Dan susține că în România problemele privind genul sunt clarificate de Codul Civil, astfel că discuția este închisă. Într-o declarație la , primarul general a afirmat că societatea românească va decide dacă este cazul să poarte o dezbatere pe acest subiect. Dacă se va întâmpla, este de părere primarul, politicul ar trebui să se implice cât mai puțin.

„În cadrul legislativ normativ din România ăsta e un articol din Codul Civil și cred că discuția e închisă. Cred că asta e o dezbatere legitimă pe care o societate trebuie să o aibă și cred că cu cât politicul interferează mai puțin cu asta, cu atât mai bine”, a explicat Nicușor Dan.

Potrivit spuselor sale, o asemenea discuție trebuie să fie rațională dat fiind importanța problemei. Iar în cadrul unei astfel de dezbateri, președintele, ca mediator trebuie să elimine exagerările.

„Dacă dezbaterea asta, noi, ca societate, vom decide să o avem, trebuie să o facem cât mai rațională cu putință. E rolul președintelui de a elimina aceste exagerări, astfel încât societatea să aibă un dialog rezonabil pe o problemă importantă. Există definiția familiei în Codul Civil, ăsta e cadrul în care lucrăm, dacă problema asta apare în societate este rolul președintelui să o medieze cât mai bine”, a subliniat Nicușor Dan.

Nicușor Dan a votat la referendumul pentru familie

În acest context, Nicușor Dan a vorbit și despre Referendumul pentru familie care a avut loc în octombrie 2018. El a confirmat că a mers și a votat la scrutinul cu pricina. A refuzat să-și facă public, însă, votul.

„Așa cum am declarat atunci și mențin, am votat și nu am spus cum am votat”, a subliniat primarul, la o altă întrebare pe acest subiect.

Politica oficială a lui Donald Trump

În discursul inaugural, la preluarea mandatului de la Casa Albă, Donald Trump a făcut o serie de declarații cu privire la controversele legate de gen. El a precizat că administația sa va recunoaște oficial doar două genuri.

„Începând de astăzi, politica oficială a guvernului Statelor Unite va fi aceea că există doar două genuri, masculin și feminin”, a spus președintele.

Totodată, a dat asigurări, joi, 23 ianuarie, în timpul unui discurs online la Forumul Economic Mondial de la Davos, că operațiile de „vor deveni foarte rare” în Statele Unite.

„Este o politică oficială a Statelor Unite, faptul că există doar două genuri, bărbat și femeie, și niciun bărbat nu va putea participa la competițiile sportive feminine”, a asigurat Trump, potrivit Le Figaro.