Nicușor Dan, despre o eventuală susținere a sa din partea USR, pentru prezidenţiale: „E o decizie pur a USR-ului. Oricare ar fi decizia lor, eu o să rămân partener cu acest partid” (VIDEO)

, primarul General al Capitalei și candidat independent la alegerile , a avut o intervenție în cadrul emisiunii Talk B1, moderată de Gabriela Mihai, unde a vorbit despre candidatura sa la prezidențiale.

Nicușor Dan a declarat că își dorește sprijinul partidelor pro-occidentale pentru candidatura sa independentă la alegerile prezidențiale. El a subliniat că decizia de a-l susține sau nu este în mâinile organelor de conducere ale partidelor, care iau decizii în mod democratic.

„E o decizie pur a USR-ului”

Întrebat despre o eventuală susținere a sa la preziențiale din partea USR, Nicușor Dan a spus că indiferent de decizia acestora, va rămâne partener cu USR, inclusiv în activitatea pe care o are la București.

“Eu am făcut anunțul înainte de toate aceste discuții, am spus voi candida independent, 2 – mi-ar plăcea să am sprijinul partidelor pro-occidentale. Mai departe, e o decizie pur a USR-ului, cum a fost sau cu o probabilitate foarte mică poate să fie a celorlalte partide pro-occidentale, care este candidatul pe care îl susțin, pentru că este un partid, are niște organe de conducere, aceste organe de conducere iau decizii în mod democratic și oricare ar fi decizia lor, eu să rămân partener cu acest partid, inclusiv în activitatea pe care o am la București, primar și ei – reprezentanți în Consiliul General”.

„Când este vorba de a se lua o decizie politică, e firesc ca oamenii să aibă opinii diferite”

Întrebat dacă crede că Elena Lasconi va merge până la capăt cu candidatura sa sau s-ar putea retrage din cursa prezidențială, primarul General al Capitalei a răspuns:

“Nu știu, nu știu să fac predicții și nu e vorba numai de doamna Lasconi, e vorba de mai mulți oameni care spun acum că intenționează să candideze. Pe măsură ce fiecare dintre noi o să facem sondaje și o să vedem cum stăm, e posibil ca numărul de candidați să se mai reducă, dar dacă e vorba de candidați ai partidelor, aici, repet, eu respect deciziile democratice ale organelor de conducere ale partidelor”.

Chestionat dacă știe de “scandalul” din interiorul USR, Nicușor Dan a spus:

“N-aș zice că este un scandal, este absolut firesc, cum este în toate partidele. Când este vorba de a se lua o decizie politică, e firesc ca oamenii să aibă opinii diferite”.