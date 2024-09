Nicușor Dan, despre principalele proiecte pe care le are în vedere dacă va câștiga al doilea mandat: „Toate vizează traficul și toate sunt deja începute”

Nicușor Dan a declarat vineri, într-o intervenție pentru B1 TV, că principalele sale proeicte pentru un posibil nou mandat la Primăria Capitalei vizează traficul. în acest sens, Nicușor Dan a enumerat modernizarea liniilor de tramvai, schimbarea flotei d etramvaie și implementarea semaforizării inteligente:

“Toate vizează traficul și toate sunt deja începute. E vorba despre a schimba 50 de km linia de tramvai, toate liniile de tramvai care sunt nemodernizate și pe care tramvaiul abia se mișcă.

Al doilea, după ce am adus 100 de tramvaie noi prima oară după 1989, avem studiu de oportunitate și avem finanțarea să mai aducem încă 250 ca să schimbăm toată flota de tramvaie. E important tramvaiul pentru că el duce mult mai mulți oameni decât autobuzul, se intersectează mai puțin cu traficul auto.

Al treilea, semaforizarea inteligentă pentru care trebuia să semnăm mai demult, dar așa s-a întâmplat. Abia am semnat acum o lună studiul de fezabilitate. O să avem studiu de fezabilitate pe etape, prima, peste 3 luni, ultima peste un an și cinci luni și implementarea efectivă începând cu peste un an și jumătate și terminând peste trei ani și jumătate”.

Nicușor Dan a mai precizat că vor continua lucrările pentru înlocuirea rețelei de termoficare:

“Termoficarea continuăm, am avut 2023 am făcut 50 de km de rețea de termoficare, putem să facem 70 de km , anul ăsta sunt convins că vom face 70 de km, deci la finalul celor 4 ani o să facem 280 de km și o să fim cu totul la 500 din 1.000 de rețea principală și atunci se va simți, avariile vor fi mult mai puține”.