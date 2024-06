Nicușor Dan, despre problema traficului din Capitală: „Vine dintr-o dezvoltare urbană total scăpată de sub control” (VIDEO)

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat joi seara în emisiunea Actualitatea, cu Tudor Mușat că problema traficului din Capitală vine din dezvoltarea urbană total scăpată d esub control. În acest sens, Nicușor Dan a spus că a încercat să elimine cauza prin acțiunile care vizează PUZ-urile. De asemenea, Nicușor Dan a spus că o soluție pentru traficul din Capitală este dezvoltarea transportului în comun:

„Dacă vorbim de trafic trebuie să spunem mai întâi de unde vine el, și vine dintr-o dezvoltare urbană total scăpată de sub control, timp de 20 de ani, blocuri peste blocuri, foarte înghesuite, cu densitate mare, fără școli, fără grădinițe, uneori fără drumuri și atunci evident că oamenii generează trafic pentru că trebuie să își ducă copiii la școală, de exemplu.

Am încercat să ne ducem și la cauză cu toate acțiunile noastre privind PUZ-urile de sector care voiau să intensifice și mai mult orașul. Traficul nu e mai bun decât acum trei ani și jumătate dar măcar nu e mai rău, dar putea să fie mult mai rău dacă toate aceste proecite se realizau. Asta fiind situația și fiind o situație dificilă pentru că vine din 20 de ani de neplanificare soluția nu poate să fie decât încurajarea oamenilor să folosească transportul în comun”.

Nicușor Dan a mai precizat că există o creștere cu 40% a celor care folosesc mijloace de transport în comun în Capitală:

„Sunt foarte bucuros că avem un plus de 40% bucureșteni care folosesc transportul în comun. Am adus aceste vehicule noi, tramvaie nus e mai aduse după 1989, am externalizat curățenie, e mai curat, avem bilet pe călătorie și nu pe mijloc de transport, avem bilete comune cu metroul, avem abonamente foarte accesibile care sunt și pentru transport de suprafață și pentru metrou, avem conexiunea cu Google Maps, astfel încât să poți să optimizezi traseul, inclusiv cu metroul, ne-am dus în cartiere care nu aveau transport public până acum.

Am semnat contractele pentru modernizarea a 50 de km linie de tramvai, avem studiu de oportunitate pentru 250 noi tramvaie, în momentul în care vom avea asta, pe acei 50 de km de tramvai vor putea să circule și autobuzele pe bucățile comune pe ele. Vom avea niște benzi unice plus de autobuz”.

Pe de altă parte, un minus al mandatului său este reprezentat de semaforizarea inteligentă, potrivit lui Nicușor Dan:

„Semaforizarea inteligentă este un minus al acestui mandat. Am fi putut să o facem mai repede, dar așa s-a întâmplat. Cel puțin am semnat studiu de fezabilitate, ăn etape, între un an și jumătate și trei ani și jumătate de acum…peste trei ani și jumătate vom avea niște linii verzi de ieșire din București și peste trei ani și jumătate vom avea 550 de intersecții conectate cu serverul central”.