Nicușor Dan, despre scandalul privind planșeul de la Piața Unirii: „De doi ani Primaria Sectorului 4 spune că vrea să facă planșeul și nu e în stare să aibă un proiect să vină cu avizele”

Primarul General al Capitalei, Nicușor Dan, a explicat în emisiunea Actualitatea, cu Tudor Mușat, cum s-a ajuns la scandalul din centrul Capitalei privind lucrările la planșeul de la Piața Unirii. Nicușor Dan a spus despre Daniel Băluță că nu a reușit în doi ani să obțină toate avizele necesare pentru începerea lucrărilor:

“Ca să facem un scurt rezumat, de vreo doi ani de zile primaria sectorului 4 spune că vrea să facă planșeul ăsta și nu e în stare să aibă un proiect să vină cu avizele. Când va avea proiect și o să vină cu avizele o să îi dăm autorizația în regim normal. Nu vrem să îi dăm în regim de urgență pentru că o să pățim cum am pățit la Pasajul Unirii pe care tot Primăria Sectorului 4 l-a făcut în regim de urgență și am avut multe accidente din care ultimul mortal. Ca să evite și grăbindu-se să înceapă o lucrare, eu nu înțeleg graba asta a avut un artificiu și și-a luat o autorizație de la primarul Sectorului 3. A instalat un șantier începând cu miezul nopții trecute, nu știu de ce noaptea și nu ziua. Noi am mers acolo azi crezând că o să fie o banalitate să spunem că nu au drept de administrare nici pe străzile, nici pe Parcul de la Unirii, au venit polițiștii locali și au protejat teritoriu. Ne-am dus la Poliția națională ca să distingă cine are dreptate, Poliția națională a zis că nu are atributul ăsta ca și cum eu aș intra în curtea dumneavoastră, dumneavoastră a-ți suna la 112 și ar veni poliția și ar spune, mergeți în instanță că noi nu știm ce să facem. Asta s-a întâmplat astăzi la Poliția națională.

Poliția națională văzând conflictul nu ne-au ajutat deși era obligată să ajute actul emis de autoritate, cea care spunea că trebuie desființate acele garduri”, a explicat Nicușor Dan.

Acesta a mai explicat că din cauza unei erori intenționate sau umane, la cartea funciară, s-a mențonat, cu titlu provizoriu în cartea funciară că tot parcul Unirii, cu tot cu bulevarde este la Apele Române:

“Există două hotărâri de Consiliu General care spun care este domeniul public al municipiului București, care cuprinde toate bulevardele, parcurile mari, școli, este o listă lungă care cuprinde și tot parcul Unirii și străzile care trec prin Piața Unirii. În urmă cu o lună, instituția Apele Române a venit la noi și a spus vrem să intabulăm și noi cursul de apă care trece peste sub proprietățile voastre, Dâmbovița care intră de la Hanul lui Manuc și iese la Biblioteca Națională. Și am spus, desigur, intabulați-vă, în sensul că deasupra suntem noi și dedesupt cu o altă carte funciară sunteți voi. S-a produs o eroare la carte funciară, în sensul că s-a menținut, dar foarte improtant, cu titlu provizoriu în cartea funciară că tot parcul Unirii, cu tot cu bulevarde este la Apele Române, ceea ce ei niciodată nu au administrat altceva decât ape. Este o eroare și mai mult, insist, este o notare provizorie. În baza asta ei au spus că făcând un parteneriat între Primăria Sectorului patru cu Apele Române că deacum sunt ei adminsitrator.

Evident că nu poate cineva să ceară 4.000 de m2 și cartea funciară să îi dea 40.000 m2. E o eroare provocată, e o eroare umană nu contează, dar nu poți să bazezi investiție de 800 de milioane de lei pe o astfel de gogomănie, asta e absurd. Să iei domniul public unei municipalități trebuie să existe niște Hotărâri de Consiliu”.