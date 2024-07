Nicușor Dan, întrebat dacă a ars toate punțile cu PNL: Nu, deloc, dimpotrivă. Bineînțeles că păstrăm, suntem oameni politici responsabili / Mi-ar plăcea o majoritate de dreapta și cu PNL după alegeri (VIDEO)

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a vorbit despre relația cu Consiliul General, marți, pe B1 TV, la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, și spus că i-ar „plăcea” să colaboreze cu o majoritate de dreapta din care să facă parte și PNL.

Întrebat cu cine va conduce Capitala dacă va obține un nou mandat de primar general, Nicușor Dan a spus: „În ultimul sondaj, cel de acum câteva zile, pe care l-am comandat și pe care l-am făcut public, Dreapta Unită are undeva 28-30, nu mai țin minte exact, și REPER are undeva 5-6. Ele împreună deci fac spre 35 (…). Dacă în loc de acest 35 ar fi un 45, ar fi mai bine. Dacă nu… Vă spun, am avut o relație foarte bună cu această majoritate USR – PMP – PNL”.

„Primarul are și el niște atribuții, e cel care semnează plățile, e cel care numește directori interimari, e cel care pune proiectele de hotărâre pe ordinea de zi a Consiliului, și e firesc să existe o negociere între primar și o majoritate din Consiliu. Primarul dă atribuții sau le ia viceprimarului, de asemenea”, a explicat edilul.

Nicușor Dan, despre relația cu PNL

Întrebat dacă a ars toate punțile cu PNL, Nicușor Dan a spus: „Nu, deloc, dimpotrivă (…). La nivelul Consiliului General, vă dați seama că am lucrat atât timp împreună, ne cunoaștem, am fost la niște petreceri împreună, e greu deodată să zicem, «nu te mai salut», «nu te mai cunosc». Bineînțeles că păstrăm. Suntem oameni politici responsabili”.

Totodată, întrebat dacă poate fi gândită o majoritate de dreapta chiar și cu PNL, el a confirmat: „Da, mie mi-ar plăcea, da. Mie mi-ar plăcea, acum să vedem. Dacă noi nu am fi avut alegerile locale comasate cu alegerile europarlamentare, eu cred că șansele să avem un candidat unic sprijinit de o alianță de dreapta creșteau foarte mult”.