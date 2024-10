Nicușor Dan la Congresul Alianței Forțelor de Drepta: Este important pentru București să colaboreze cu un guvern de dreapta

Nicușor Dan a participat sâmbătă la Congresul Alianței Forțelor de Drepta. Primarul Capitalei a subliniat în discursul său necesitatea ca Bucureștiul să colaboreze cu un guvern de dreapta, care să înțeleagă și să prioritizeze dezvoltarea, legalitatea și statul de drept, într-o manieră care să lase în urmă practicile politice stagnante din trecut.

„Sunt oameni cu care am făcut campania electorală acum patru ani, când, după 12 ani am bătut împreună PSD-ul București.sunt oameni cu care am colaborat în acești patru ani în consiliul general și sunt cam aceiași cu care sunt sigur că o să colaborăm în continuare în următorii patru ani în Consiliul General din București, în Consiliile locale ale sectoarelor din București.

Acum urmează alegeri parlamentare și alegeri prezidențiale. E important pentru București să colaboreze cu un guvern de dreapta, un guvern care să înțeleagă dezvoltarea, un guvern care să înțeleagă legalitatea, pentru că, de fapt, 35 de ani cam asta a fost politica din România. O încercare de a rămâne așa cum era, între oameni care se cunoșteau între ei si știau ei ce e mai bine pentru și noi și începând cu 90 când lupta părea pentru mulți imposibilă, s-au angajat să schimbe lucrurile în România, să ducă țara asta într-o direcție europeană, într-o direcție euro-atlantică, să facă să primeze statul de drept, să facă instituțiile să lucreze pentru oameni.

Sunt onorat că partidul dumneavoastră, care are această istorie de reformare a României după căderea comunismului, m-a invitat să fiu împreună cu dumneavoastră aici. Vreau să vă urez succes în lupta care urmează în ceea ce privește alegerile prezidențiale. Nu voi uita niciodată faptul că acea victorie din 2020 a dreptei în București se datorează lui Ludovic Orban, care a înțeles că numai coalizarea forțelor de dreapta poate să bată PSD-ul și așa a fost greu. Și care, după foarte multe discuții și lăsând mult de la el și de la Partidul Național Liberal de atunci, a înțeles că asta este miza adevărată pentru București și, până la urmă, ce contează cel mai mult: oamenii ne-au dat și i-au dat dreptate unei persoane care, în toți acești ani, a fost de partea corectă a politicii, un veritabil om de dreapta. Mult succes în alegerile care urmează!”, a declarat Nicușor Dan.