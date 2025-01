Nicușor Dan: Sondajele pe care le-am făcut eu au fost foarte aproape de realitate / O să le explic oamenilor ce am reușit să fac în București (VIDEO)

, primarul General al Capitalei și candidatul independent la alegerile prezidențiale, a comentat în cadrul emisiunii Talk B1, moderată de Gabriela Mihai, rezultatele ultimului realizat pentru alegerile prezidențiale.

Potrivit acestui sondaj CURS, în cazul în care alegerile ar avea loc duminica următoare, el s-ar plasa pe locul al doilea cu 21% din voturi, după Călin Georgescu, care ar obține 37%.

„O oportunitate pentru noi să explicăm că, fără niciun fel de discuție, statul român trebuie reformat”

Nicușor Dan a interpretat acest vot masiv către Georgescu ca un protest față de clasa politică actuală. El a subliniat necesitatea reformării statului român și a funcționării instituțiilor, menționând că este nevoie de schimbări, toate acestea în cadrul euro-atlantic.

“În orice caz, și cel de acum, și cel de acum câteva zile, care a fost prezentat de Antena 3, corespund cu sondajul pe care eu l-am făcut în decembrie și de care am pomenit în intervențiile mele publice. Cam asta este configurația în momentul acesta, cu un vot masiv pentru candidatul, să-i spunem, izolaționist, pe care eu îl văd, de fapt, ca un vot de protest față de clasa politică și de modul în care s-au desfășurat lucrurile până acum și o oportunitate pentru noi să explicăm că da, fără, fără niciun fel de discuție, statul român trebuie reformat, că instituțiile trebuie să funcționeze, că corupția a fost neglijată și că toate lucrurile astea trebuie schimbate, dar într-un cadru euro-atlantic, deci asta, în opinia mea, va fi tema acestei campanii electorale și o să încerc să le explic oamenilor ce am reușit să fac în București, ce am reușit să fac în perioada mea anterioară, când am fost în mișcarea civică, cam asta e unde ne aflăm azi”.

„Sondajele pe care le-am făcut eu au fost foarte aproape de realitate”

Nicușor Dan a fost întrebat e părere are despre aceste sonsaje și dacă pot fi de încredere.

“Într-adevăr, au existat sondaje și în alegerile prezidențiale, și în alegerile locale din București, în care s-au înșelat foarte mult, fără discuție, însă sondajele, așa cum sunt, cu marja lor de eroare, dau o imagine este locul în care ne aflăm în momentul ăsta. Și, evident, o să urmeze o campanie, în campania asta fiecare dintre noi o să spunem lucruri, oamenii își vor schimba sau nu opinia și rezultatul final este cel de la vot. Dar măcar orientativ, sondajele sunt un instrument și tocmai de aia partidele le folosesc și competitorii politici le folosesc peste tot în lume. În alegerile locale, ultima oară când am făcut sondaje, sondajele pe care le-am făcut eu au fost foarte aproape de realitate”.