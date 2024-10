Nicușor Dan: Suntem foarte aproape de a reuși această coaliție de dreapta la București. Mi-aș dori ca și la nivel național să avem o guvernare de dreapta, care să corespundă cu o majoritate de dreapta în Parlament (VIDEO)

Primarul General al Capitalei, , a vorbit în cadrul emisiunii Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, despre .

Edilul Capitalei a subliniat faptul că în București, “suntem foarte aproape de a reuși această coaliție de dreapta”, și își dorește același lucru și în ceea ce privește guvenarea în următorii 4 ani, să fie tot de dreapta, “care să corespundă cu o majoritate de dreapta în Parlament”.

„O să o avem sau nu o să o avem, oamenii vor decide”

Nicușor Dan a fost întrebat ce mesaj a vrut să transmită românilor prin faptul că a semnat pentru 3 candidați la prezidențiale, mai precis, Elena Lasconi, Nicolae Ciucă și Ludovic Orban și de ce a ales să semneze pentru aceștia și nu pentru alții.

“Fiecare dintre ei se corespunde cu niște partide cu care vreau să fac majoritatea în Consiliul General, partidele de dreapta cu care vreau să fac majoritatea.

În primul rând, că ei mi-au cerut, în al doilea rând, că ei sunt parte din majoritatea pe care o să o formăm în Consiliul General și, nu în ultimul rând, probabil că mesajul cel mai important, eu sunt un om de dreapta. Eu consider că în acești 35 de ani, pe care i-am avut de la Revoluție, noi am avut PSD și dreapta. Câteodată în toate formele ei, Convenția democrată, PNL, USR.

Și consider că cu toate problemele, că evident că au fost nenumărate probleme cu toate problemele pe care dreapta le-a avut în toate guvernările, totuși, guvernările de dreapta au fost mult mai bune decât guvernările din jurul PSD-ului. Și de asta, că suntem foarte aproape de a reuși această coaliție de dreapta la București, mi-aș dori ca și la nivel național, în următorul mandat de 4 ani, să avem o guvernare de dreapta, care să corespundă, evident, cu o majoritate de dreapta în Parlament. O să o avem sau nu o să o avem, oamenii vor decide”.

„O să spun transparent oamenilor ce înțelegere am avut cu fiecare dintre ei”

Întrebat dacă va spune, la un moment dat, pe cine va susține la prezidențiale, Primarul General a răspuns: “În primul rând, eu cred că oamenii care m-au votat sunt suficient de inteligenți ca să facă propria lor alegere și nu să se uite la mine, să le spun eu cum să voteze. Bineînțeles că informațiile pe care eu le dau pot să-i ajute sau nu în alegerea pe care o fac. â

Am ieșit cu acest program sau listă de solicitări, de 20 de solicitări, către toți candidații la alegerile prezidențiale, care sunt, în același timp, și președinți de partide parlamentare. Ele vizează modul în care se împart banii în București, cât se poate Bucureștiul împrumuta, cine dă autorizații, chestiuni despații verzi, niște parcuri pe care noi vrem să le facem pe terenuri care aparțin în momentul de față statului. Toate sunt chestiuni care țin de București, pe care eu le consider legitime și din punct de vedere practic, altele pe mecanisme administrative, care m-au împiedicat pe mine să-mi fac treaba în primul mandat. Și mai întâi o să mă duc, l-am lansat acum exact acum o săptămână, o să mă duc cu ele la toți candidații și după aceea ei o să-mi spună cu care dintre ele sunt de acord, cu care nu sunt de acord și în funcție de asta, o să spun transparent oamenilor ce înțelegere am avut cu fiecare dintre ei”.