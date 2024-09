Oana Țoiu (USR): Casele de pensii și Ministerul Muncii să-și repare propria greșeală și să nu mai poarte oamenii prin tribunal, că asta e de un cinism incredibil (VIDEO)

Deputata USR Oana Țoiu a insistat că Ministerul Muncii și Casele de pensii trebuie să rezolve problemele apărute în procesul de recalculare a pensiilor după noua lege și să nu aștepte pur și simplu ca pensionarii să-și câștige dreptatea în instanță. Țoiu crede că decidenții gândesc cinic și vor să lase tot acest proces în seama pensionarilor, cu gândul că aceștia oricum n-au bani de avocați și chiar dacă fac rost, „se curăță” până obțin câștig de cauză în tribunale.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Oana Țoiu: Casele de pensii și Ministerul Muncii să rezolve problemele apărute la recalculare

„E adevărat că sunt pensii care au crescut, dar au crescut prin dreptul oamenilor și contribuția oamenilor. Nu e niciun fel marea generozitate a PSD sau a PNL. Era necesar să fie generate aceste creșteri, pentru a fi echilibrat față de contribuția pe care au avut-o oamenii.

Chiar acum, ca să vorbesc cu dvs, am ieșit dintr-o întâlnire cu pensionarii, i-am invitat la Parlament ca să discutăm despre deciziile de recalculare. Am văzut-o, de exemplu, pe doamna Maria, care are 81 de ani. , a sunat la Casa de pensii, e foarte îngrijorată de ce va urma, nu are cum să se ducă la un avocat că nu-și permite în acest moment cu o pensie de 1.600 de lei, în cazul dumneaei, și să aștepte poate 1 – 2 – 3 ani până are câștig e cauză în instanță. Mi-au spus oamenii oarecum la rece, uitându-se la situație, ”dar noi nici nu știm dacă mai trăim 2 – 3 ani” să se termine în instanță asta.

E foarte important ca tot Casele de pensii și tot Ministerul (Muncii) să fie cei care-și repară propria greșeală și să nu mai poarte oamenii prin tribunal, că asta e de un cinism incredibil. Eu cred că ei se așteaptă ca oamenii să nu aibă resursele necesare pentru avocați, că n-o să se descurce singuri în tribunal și că până se rezolvă asta se împuținează. E incredibil de cinic!

Noi avem soluții depuse pentru aceste nedreptăți. E o propunere legislativă a USR depusă încă din mai, de aceea am cerut peste vară sesiune de urgență, să rezolvăm aceste lucruri ca să nu avem sute de mii de pensionari cu sufletul la gură de medicamente, hrană și energie”, a declarat deputata USR Oana Țoiu, pentru B1 TV.