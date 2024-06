Octavian Berceanu s-a înscris în cursa internă din USR pentru a fi candidatul partidului la prezidențiale

Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii Naționale de Mediu, a anunțat că s-a înscris în cursa internă din USR pentru candidatura partidului la alegerile prezidențiale.

El o contracandidează astfel pe Elena Lasconi, recent aleasă la șefia partidului. Numai că, înainte să fie aleasă, Lasconi a condiționat reprezentarea USR la prezidențiale de obținerea unei majorități în Biroul Național al partidului. Dacă această solicitarea i-a fost îndeplinită, va afla abia la finalul , când delegații vor vota noii membri ai Biroului.

Dumitru Stanca, membru al USR Olt, s-a înscris și el în cursa internă pentru desemnarea candidatului USR la prezidenţiale.

Berceanu vrea să fie candidatul USR la prezidențiale

„Candidez pentru Presedintia Romaniei, intern, in USR. (…)

De aproape un an sunt onorat sa lucrez pentru Presedintia Moldovei, Guvernul Moldovei, Banca European de investitii si sa construiesc cel mai mare proiect de investitii din Republica Moldova, 435 de milioane de euro pentru reconfigurarea dezvoltarii unui intreg sector economic.

Poate unii au mai auzit de mine cand am condus Garda Nationala de Mediu, am facut echipa cu 450 de comisari si am bagat dracii in infractori. Au obtinut cele mai bune rezultate ale GNM, in doar 6 luni, din istoria de 20 de ani.

Altii ma mai stiu de pe coclauri, din Consiliul General al Municipiului Bucuresti, de pe la TV.

In fine, daca vrei o schimbare cu cineva care nu este anexa unei gasti, cu cineva care poate sa stea la masa cu demnitarii unei tari si cu o banca internationala, cu cineva care merge unde intorc vulturii, cu cineva care a fost declarat in anul 2021 Omul anului in Romania, de catre niste jurnalisti internationali, da un share, vorbeste cu prietenii. Asa se schimba lumea, in bine!”, a transmis Octavian Berceanu, într-o postare pe Facebook.

Ce a spus Lasconi despre candidatura la prezidențiale

Elena Lasconi, noua șefă a USR, a anunțat că vrea să candideze la alegerile prezidențiale de anul acesta, dar

„În primul rând, eu chiar voi face reconstrucție în USR și sunt sigură că și pe 29 iunie, când se va alege noul Birou Național… Pentru cei care nu știu cum funcționează USR, conducerea o reprezintă președintele, Biroul Național și Secretariatul General. Eu am spus că atunci când ai controlul, adică nu e suficient să fii președinte, trebuie să ai și majoritate în Biroul Național și să ai și Secretariatul General alături de tine, atunci aș putea să-mi asum și candidatura pentru prezidențiale. Altfel e doar o schimbare de fațadă”, a declarat Lasconi, pentru B1 TV.

Ea a insistat că va candida la prezidențiale doar dacă va avea și majoritate în Biroul Național al USR și Secretariatul general de partea sa.

Și Dumitru Stanca vrea să fie candidatul USR la prezidențiale

Și Dumitru Stanca și-a depus candidatura. Potrivit unui el „are 59 de ani și este cadru militar în rezervă, în prezent ofițer de conformitate la o firmă privată din București. Se ocupă de asigurarea conformității reglementărilor și procedurilor interne cu legislația în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor. În activitatea sa din cadrul Armatei, a participat la reuniunile grupurilor de lucru NATO pe domeniul sprijinului logistic și s-a ocupat de organizarea de conferințe internaționale pe aceeași temă. A fost expert în grupurile de lucru pentru implementarea Acordului de acces al forțelor armate ale SUA în România”.

Comisia Electorală a USR a validat candidaturile tuturor celor trei.