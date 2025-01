Orban: CCR probabil a anulat alegerile pentru că în turul 2 nu au ajuns candidații PSD-PNL / Candidatul garantat Ciolacu și Iohannis sigur va pierde / Nicușor Dan, o candidatură serioasă / Antonescu poate să fie sigur că e candidatul UDMR (VIDEO)

Ludovic Orban, președintele partidului Forța Dreptei, a declarat duminică, pentru B1 TV, că probabil Curtea Constituțională a anulat alegerile prezidențiale pur și simplu pentru că în turul 2 n-a ajuns nici Marcel Ciolacu (PSD), nici Nicolae Ciucă (PNL). Orban a ținut să precizeze că judecătorii CCR au fost puși acolo de PSD și PNL.

În opinia lui Orban, candidatul la prezidențiale al PSD și PNL, adică „garantat Iohannis și Ciolacu”, va pierde alegerile prezidențiale indiferent cine va fi el. În schimb, Nicușor Dan este o „candidatură serioasă”, crede liderul FD.

Acesta a vorbit și despre anunțul lui Crin Antonescu la prezidențiale din partea PSD și PNL.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Irina Petraru.

Ludovic Orban: Crin Antonescu oricum nu era candidatul PSD-PNL

„Dl Antonescu încă nu e candidat. Statutar, în PNL decizia de susținere a candidatului la Președinție nu poate s-o ia decât Consiliul Național, care n-a fost convocat. PNL, de altfel, e într-o lipsă gravă de legitimitate și în ce privește conducerea, că are o conducere practic autointitulat conducere, că nu are niciun fel de legitimitate. E o decizie a Biroului Politic Național, care nu are acoperire statutară. Normal ar fi trebuit ca președinte să devină un prim-vicepreședinte, dar probabil și-o fi dat demisia toată conducerea și n-am aflat eu.

Deci, dl Antonescu nu e candidat pentru că n-a fost votat de Consiliul Național al PNL, nici de Consiliul Național al PSD. Sigur că s-a prezentat ca o posibilă soluție să fie candidat comun al coaliției de guvernare, dar mi s-a părut așa un fel de închidere a subiectului alegerilor prezidențiale care nu a fost, de fapt, decizia reală nici a PSD și, după părerea mea, nici a PNL.

Antonescu acum poate să fie sigur că e candidatul UDMR, că în rest n-are nicio garanție.

În privința deciziei sale că-și suspendă campania… Încă n-a început nicio campanie pentru prezidențiale. Primul și cel mai important lucru pe care trebuie să-l facă Guvernul și nu l-a făcut până azi, deși e învestit de ceva vreme, e să stabilească data alegerilor prezidențiale”, a declarat Ludovic Orban.

Orban: Democrația, profund afectată de decizia CCR

Președintele FD a vorbit și despre decizia CCR de a anula alegerile prezidențiale: „Ne aflăm într-o situație fără predecent, democrația românească e profund afectată de o decizie care nu a fost motivată până acum suficient a CCR, care practic a anulat alegerile, după ce validase primul tur, după ce luase decizia de a dispune renumărarea voturilor. Practic, CCR s-a contrazis pe sine, și-a depășit competențele și a luat o decizie gravă, care, practic, a călcat în picioare votul dat de cetățeni în primul tur al prezidențialelor”.

„În această situație, nu putem merge la nesfârșit cu un președinte nelegitim, care, din punctul meu de vedere, exercită atribuțiile în afara spiritului Constituției. Mă refer la Iohannis. Or e o prioritate absolută pentru Guvern să readucă democrația românească și să decidă data prezidențialelor cât mai repede.

Să ne aducem aminte că PSD și PNL au făcut ce au vrut anul trecut: au făcut alegerile cum au vrut, au emis acte normative care nici azi nu au fost supuse controlului constituțional, cum ar fi Ordonanța de comasare a alegerilor, a stabilit un calendar al prezidențialelor și parlamentarelor în funcție de propriile interese. Cu toate acestea, niciun candidat PSD și PNL nu a intrat în turul 2. și CCR, care e practic a treia cameră a Parlamentului, unde există majoritate absolută PSD-PNL, a luat decizia de anulare a alegerilor”, a continuat Ludovic Orban.

Orban: Nicușor Dan, candidatură serioasă / Candidatul garantat Ciolacu și Iohannis sigur pierde

Acesta a mai spus că orice candidat „garantat Ciolacu și Iohannis”, indiferent cine va fi el, va pierde alegerile prezidențiale și că învestirea unui guvern condus tot de Ciolacu reprezintă „o sfidare efectivă împotriva voinței exprimate la aceste alegeri”.

Despre , Ludovic Orban a afirmat că e „o candidatură serioasă, care poate fi luată în seamă”, iar el va discuta cu colegii din partid și „vom lua o decizie cât de curând practic să susținem un candidat care are cu adevărat o șansă”.