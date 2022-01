Ordonanța privind noua schemă de compensare și plafonare a facturilor la energie nu va intra în ședința de Guvern de marți, anunță Marcel Ciolacu

Ordoanța privind noua schemă de compensare și plafonare a facturilor românilor la gaze și energie electrică nu va intra astăzi în ședința de guvern, a anunțat preşedintele PSD, Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu, despre ordonanța privind plafonarea și compensarea

Florin Cîţu criticase prevederile din OUG, inclusiv cele privind amenzile incluse în urma unei coaliţii online care a avut loc luni seară.

”Nu vreau să dau nicio declaraţie pentru că nu am vorbit nimic”, a spus Ciolacu, Preşedintele PSD a spus că ”o să luăm o decizie mâine”. Întrebat dacă intră Ordonanţa în şedinţa de guvern de marţi, Ciolacu a răspuns: ”Nu este astăzi”.

”Vă rog eu frumos, întrebaţi pe prim-ministru”, a mai afirmat preşedintele PSD.

Criticile lui Florin Cîțu

Florin Cîţu a declarat, marţi, la Parlament, legat de anunţul liderului PSD Marcel Ciolacu, privind reglementarea pieţei energiei şi a gazelor naturale, de la 1 aprilie, că nu prea vede sensul de a reglementa după 1 aprilie, când vine vara şi consumul este mult mai mic.

„Nu prea văd sensul ca după 1 aprilie să reglementăm piața pentru 6 luni, până în octombrie când vine iarăși iarna. Cineva nu s-a gândit foarte bine când a venit cu această soluție. Dacă e să facem ceva să ne gândim pentru iarna viitoare. Soluția pe care am propus-o era pentru aceste lunid e iarnă să reglementăm piața, când ai consum mare. ANRE s-a opus, am venit cu cealaltă variantă pe care am propus-o acum”.

Acesta a precizat că nu crede că amenzile aplicate furnizorilor sunt o soluție, ci deschiderea pieței:

„Se crește penalizarea până la 200.000 dar dacă plătești mai devreme amenda este mai mică. Aici nu amenzile rezolvă problema, ci dechiderea pieței. Cu cât ai mai mulți jucători, cu atât scad prețurile. Trebuie să găsim soluții pentru a face piața mai permisivă, prin investiții”, a declarat Florin Cîțu.

La rândul său, Virgil Popescu a anunțat că Ordonanța nu se va aplica retroactiv.